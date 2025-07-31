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Бизнес

7 сериалов на Wink, которые затягивают. Смотрите бесплатно с «Комбо»

Если вы подключили тариф «Переходи на О! Комбо» и выбрали в нем онлайн-кинотеатр Wink — значит у вас уже есть доступ к сотням фильмов и сериалов. Без рекламы, в хорошем качестве и на любом устройстве: смартфоне, планшете или ТВ.

Wink — это место, где собираются самые свежие премьеры, яркие сюжеты и актеры, которых вы точно знаете. Комедии, драмы, триллеры и детективы — каждый найдет что-то свое.

Вот лишь часть того, что сейчас в топе!

  • «Дуплет». Одно убийство — случайность. Два — уже чья-то игра. Захватывающий детектив, где каждое совпадение может быть ловушкой.

  • «Папа Миа». Он не был готов к отцовству, но дети редко спрашивают. Добрая и непредсказуемая комедия о том, как жизнь поворачивается на 180 градусов.

  • «Первый номер». На вершине шоу-бизнеса нет друзей — только соперники. Острая драма о славе, выборе и цене успеха.

  • «Фишер». Классическое расследование, которое превращается в личную драму. Интеллигентный следователь, дерзкий напарник и молодая коллега сталкиваются с делом, которое изменит их навсегда.

  • «Между нами химия». Они — ученые. Но формулы не помогают, когда вспыхивает чувство. История любви, в которой страсть сильнее логики.

  • «Изгой». Он ушел от людей, но не смог скрыться от самого себя. Психологический триллер о тьме, одиночестве и точке, из которой нет пути назад.

  • «Челюскин». Реальная история о героизме и выживании в ледяной пустыне. Сильное кино о том, что делает человека человеком.

Подключите тариф «Переходи на О! Комбо» в приложении «Мой О!» и выберите Wink как одну из двух бесплатных комбо-опций.

 А еще вы получите:

— безлимит в сети О!;

— пакеты минут на другие мобильные сети Кыргызстана;

— интернет на хорошей скорости;

— доступ к другим опциям: онлайн-кинотеатры Premier, Etnomedia, Start, сервис O!TV, дополнительные +40 ГБ, раздача Wi-Fi или подписка Яндекс Плюс, в которой скидка в Яндекс Go на тарифы «Комфорт», «Комфорт+» и «Бизнес», огромная музыкальная фонотека, сервис Кинопоиск и тысячи книг.

Выбирайте то, что вам нужно. Меняйте опции по настроению. Все в пару кликов в приложении «Мой О!».

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338133/
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