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Бизнес

KICB объявляет акцию «Легкие переводы — яркий отдых!»

KICB объявляет о начале акции «Легкие переводы — яркий отдых!» по всем системам денежных переводов: Astrasend, «Золотая корона», RIA, Western Union. Теперь при получении денежного перевода или его отправке через одну из указанных систем каждый может стать претендентом на выигрыш в виде телефона, наушников, сертификатов в ресторан или на покупку бытовой техники, а также главного приза — поездки на двоих в чарующую Турцию.

Для участия в акции получите или отправьте минимум три денежных перевода в месяц в KICB с 1 августа по 31 октября 2025 года через системы переводов и становитесь участником акции «Легкие переводы — яркий отдых!»:

Чем больше переводов, тем ближе победа!

Каждый месяц банк определяет самых активных участников и дарит призы:

  • часы Samsung Galaxy Watch;
  • телефон Samsung;
  • сертификат на покупку бытовой техники;
  • сертификат в ресторан или СПА.

А самый активный клиент получит главный приз по итогам всей акции — путевку на двоих в Турцию! Отдохните с удовольствием в теплой уютной Турции, совершая переводы.

Как получить и/или отправить денежный перевод в KICB:

  • получить или отправить любой денежный перевод можно в любом отделении KICB;
  • получить денежный перевод Astrasend можно в мобильном приложении KICB;
  • можно отправить денежный перевод «Золотая корона» в мобильном приложении KICB.

Порадуйте близких, выигрывайте с KICB и реализуйте свои мечты!

Правила акции.

Лицензия НБ КР № 046, www.kicb.net.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338126/
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