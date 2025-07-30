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Бизнес

Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime

С картой Visa Cashback от O!Bank покупки становятся еще выгоднее.

Оформить карту Visa можно моментально в любом O!Store или O!Bank с паспортом или онлайн в супераппе «Мой О!».

Кешбэк 1 процент начисляется при оплате покупок сомовой картой Visa Cashback через POS-терминалы или онлайн.

Накопленные бонусы можно использовать у партнеров: 1 бонус = 1 сом.

А с премиум-подпиской O!Prime вы получаете 2 процента кешбэка.

Как подключить O!Prime:

• откройте суперапп «Мой О!», нажмите «Еще» и выберите O!Prime;
• оплатите подписку — всего 100 сомов на 30 дней.

Что еще дает подписка:

• дополнительный кешбэк при оплате по QR у партнеров;
• оплату популярных услуг и сервисов — бонусами и без комиссии в «Мой О!»;
• 10 ГБ интернета бесплатно для абонентов О!.

Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в Google Play или App Store.

Акция действует с 1 июля по 30 сентября 2025 года. ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024.

Услуга предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017Подробнее: obank.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/338015/
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