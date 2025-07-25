11:41
USD 87.30
EUR 102.65
RUB 1.11
Бизнес

MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий

Государственный оператор связи MEGA сообщает о доступных и удобных условиях роуминга для всех, кто планирует летние поездки. Услуга позволяет оставаться на связи за пределами Кыргызстана без лишних затрат и сложностей.

Возможности роуминга от MEGA включают:

  • входящие и исходящие звонки;
  • мобильный интернет на высокой скорости;
  • обмен SMS-сообщениями;
  • онлайн-пополнение и контроль баланса в реальном времени.

Подключение услуги «Роуминг» производится бесплатно. Для активации достаточно, чтобы на балансе абонента была сумма не менее 1 сома.

Управлять роумингом можно через мобильное приложение MEGA24, доступное в App Store и Google Play. Для подключения необходимо:

  1. Открыть приложение MEGA24;
  2. Перейти в раздел «Услуги»;
  3. Выбрать вкладку «Доступные» → «Роуминг»;
  4. Ознакомиться с тарифами и нажать «Подключить».

Специальные интернет-пакеты для роуминга действуют более чем в 15 странах. Абоненты могут выбрать подходящий объем трафика:

  • 1 ГБ — 900 сомов (USSD-команда: *108*1#);
  • 2 ГБ — 1500 сомов (USSD-команда: *108*2#);
  • 5 ГБ — 2500 сомов (USSD-команда: *108*5#).

Для пользователей, предпочитающих общение через мессенджеры, доступна отдельная услуга — «WhatsApp в роуминге». Все подробности и условия опубликованы на официальном сайте компании.

MEGA продолжает развивать цифровые решения, обеспечивая абонентам стабильную и доступную связь в любых поездках.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/337483/
просмотров: 95
Версия для печати
Материалы по теме
MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
«Специальное предложение» от MEGA — свобода быть на связи всегда и везде
Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
MEGA объединяет болельщиков: бесплатный Wi-Fi на матчах и трансляции в MegaTV
Заботьтесь о себе и близких: оформите полис ОМС через MegaPay
«Все кинотеатры + ТВ» от MEGA — весь контент в одном доступе
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
Без очередей и касс: оплачивайте услуги Минстроя через MegaPay
Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA
Не упусти штраф: MegaPay помогает быть в курсе нарушений ПДД
Популярные новости
&laquo;Банк Компаньон&raquo; наградил победителей акции для предпринимателей «Банк Компаньон» наградил победителей акции для предпринимателей
Beeline вручил призы победителям лотереи &laquo;Билет на&nbsp;миллион&raquo; Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»
Стабильная связь и&nbsp;высокая скорость интернета&nbsp;&mdash; MEGA обновляет&nbsp;4G Стабильная связь и высокая скорость интернета — MEGA обновляет 4G
Сервис Pay,Da! от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo;&nbsp;&mdash; увеличьте продажи с&nbsp;рассрочкой без переплат Сервис Pay,Da! от «Оптима Банка» — увеличьте продажи с рассрочкой без переплат
Бизнес
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
25 июля, пятница
11:34
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили участвовать в проекте Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили...
11:30
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
11:24
МЧС открыло пансионат «Асыл-Таш», ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову
11:19
Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
11:16
Дастан Бекешев призвал воспользоваться списанием налоговых задолженностей