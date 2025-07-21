Beeline вручил призы победителям лотереи «Билет на миллион»

Более полутора месяцев участия и ожидания — и вот он, долгожданный момент! 20 июля возле ТЦ «Азия Молл» состоялось торжественное вручение призов победителям лотереи «Билет на миллион» от Beeline Кыргызстан.

Масштабная лотерея проходила с 15 мая по 30 июня. Для участия достаточно было просто оплачивать услуги связи: за каждые 500 сомов, потраченные на абонентскую плату по тарифу или дополнительные пакеты, участники автоматически получали электронные билеты.

Финальный розыгрыш состоялся 8 июля в прямом эфире. Все было честно и прозрачно: победители определялись случайным образом с помощью рандомайзера в присутствии специальной комиссии — представителей Службы регулирования и надзора за финансовым рынком при Минэкономики КР, СМИ и популярных блогеров.

Общий призовой фонд лотереи составил 4 миллиона сомов. Всего было разыграно 33 денежных приза. Победителями стали участники со всего Кыргызстана — от Бишкека до небольших сел в регионах.

Сертификаты на 50 тысяч сомов получили 20 участников: Сыймык Эргешев, Азамат Мамашов, Омурбек Таштанов, Алишер Тулаев, Улукман Суюбек уулу, Рустам Абдуллаев, Али Айтматов, Гулмира Кошокова, Гулайым Абдижалилова, Бууниса Камбарова, Усубали Темиров, Якубжан Исаков, Асина Мухтар кызы, Хабибулла Исаков, Динара Акылбек кызы, Абдыразак Мурзабаев, Замира Мусабаева, Андрей Антонов, Медер Сламкулов, Феруза Бегмурадова.

Сертификаты на 100 тысяч сомов выиграли 10 человек: Тахир Носиров, Сталбек Мадыев, Пазилат Зулумова, Бектур Абдысатаров, Хуршудбек Базаров, Мирланбек Каримов, Тансулуу Моноева, Нургул Ганыева, Зарипбек Абышов, Райкан Женишбек кызы.

Сертификаты на 500 000 сомов получили Исматилла Хабиб уулу из Бишкека и житель Оша Тургунбай Мусаев.

Главный приз — сертификат на 1 миллион сомов — завоевала Нуруйла Ыманбекова из города Джалал-Абад.

— Я искренне благодарю команду Beeline за честный и прозрачный розыгрыш. Это стало неожиданным, но очень радостным событием. Самая большая удача в моей жизни! — поделилась своими эмоциями победительница.

По словам коммерческого директора компании Александра Атаманова, в ближайшем будущем абонентов Beeline ждут новые сюрпризы:

— Мы рады, что можем делать такие значимые и интересные проекты для наших клиентов, — отметил он. — Лотерея «Билет на миллион» еще раз подтвердила, что с Beeline возможно все! Мы продолжим радовать кыргызстанцев не только качественной связью, но и новыми акциями, розыгрышами и выгодными предложениями. Оставайтесь с нами и побеждайте!

Это возможно. Это Beeline.

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