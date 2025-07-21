11:55
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка

В O!Store идет акция: при покупке самоката вы получаете подарок на выбор — смарт-часы, шлем, сиденье, сумку для самоката или комплект защиты.

В условиях плотного городского трафика самокаты становятся настоящими укротителями пробок, особенно летом. Это удобно, экологично и экономит время в часы, когда движение на дорогах замедляется.

Самокат можно приобрести в рассрочку от O!Bank на срок от 3 до 12 месяцев:

  • Первый взнос — 0  процентов.
  • Возможно досрочное погашение в любой момент без штрафов.
  • Из документов потребуется только паспорт, если есть отчисления в Соцфонд КР.

Заходите на сайт, выбирайте своего двухколесного друга в ostore.kg. Чтобы узнать наличие самокатов, звоните по номеру 0705 007 000.

Рассрочку предоставляет ОАО «О!Банк», которое может отказать в ее предоставлении. Срок действия акции ограничен: с 16 июля по 31 августа 2025 года. Количество товара ограничено.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее на сайте obank.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336930/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Скидка 25 процентов на семейный тариф от О! — экономьте 500 сомов каждый месяц
Половина лета позади — успейте поймать лучшие моменты на Иссык-Куле с О!
От Турции до Китая — выгодные интернет-пакеты от О! в роуминге
«Переходи на О! Комбо» — смотри 200+ каналов в O!TV бесплатно
Лето, Иссык-Куль — интернет и сувениры в подарок от О!
Кыргызское кино в вашем смартфоне: бесплатный онлайн-кинотеатр Etnomedia
Пока термометры зашкаливают, в О! — минус 25 процентов на семейный тариф
Проведите выходные с большим футболом — смотрите вместе с Saima + O!TV
Важно знать: О! не запрашивает коды и не продлевает договор по звонку
Популярные новости
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
&laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;UZCARD запустили прямые денежные переводы между&nbsp;КР и&nbsp;РУз «Элкарт» и UZCARD запустили прямые денежные переводы между КР и РУз
Бизнес
Забирайте классный подарок при покупке самоката в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
Официальное заявление ЧПК &laquo;Джунда&raquo; Официальное заявление ЧПК «Джунда»
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
21 июля, понедельник
11:44
США включили Кыргызстан в список стран под особым наблюдением. Почему? США включили Кыргызстан в список стран под особым наблю...
11:41
Более 68 миллионов сомов предусмотрели на учебники для школ Бишкека
11:39
Кыргызстан на Netflix: документальный сериал Off Road показал страну миру
11:34
Забирайте классный подарок при покупке самоката в O!Store — есть рассрочка
11:33
Главой совета Российско-Кыргызского фонда развития стал замминистра финансов РФ