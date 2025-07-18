14:53
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану

Отличные новости для всех покупателей в Кыргызстане! Теперь онлайн-шопинг по-настоящему удобен для каждого. MMarket расширяет доставку на всю страну, привозя ваши заказы в 30 городов Кыргызстана всего за 1 день.

Все, что нужно — в один клик

Вы не тратите время на поездки по магазинам — все, что нужно, теперь в одном сервисе. В MMarket представлен широкий ассортимент товаров.

  • Более 70 тысяч товаров — от смартфонов до детских колясок.

  • Все для дома — широкий ассортимент бытовой техники и приборов.

  • Выгодные предложения с щедрыми скидками.

Покупка в MMarket — это всегда безопасный и удобный процесс

  • Безопасные транзакции: оплачивайте через MBANK за секунды — быстро и без рисков.

  • Рассрочка без переплат: от 3 до 12 месяцев — прямо внутри MBANK, без лишних документов и походов в банк.

  • Поддержка клиентов: с 9.00 до 21.00 каждый день.

Заказывайте сегодня — получайте уже завтра

Если вы оформили заказ до 16.00, ваш товар прибудет в течение суток. Оформили заказ после 16.00? В этом случае доставка будет на следующий день — все быстро и удобно.
При сумме заказа от 2 тысяч сомов доставка бесплатная.

MMarket — все, что нужно, в один клик

Заказывайте, оформляйте рассрочку и получайте товары в любом уголке Кыргызстана.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/336725/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту
MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей
Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
MBANK продлевает акцию на FreeStyle Premium до 31 июля
BEMA в Кыргызстане: как событийный маркетинг меняет правила игры
Итоги всенародного конкурса среди имамов
MBANK предупреждает о недостоверной информации
MBANK зажигает на Иссык-Куле: «Ари-Ури» начинается!
Популярные новости
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в&nbsp;ESG по&nbsp;мнению SME Banking Club MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
Acıbadem&nbsp;&mdash; ведущий центр трансплантации печени и&nbsp;почек у&nbsp;взрослых и&nbsp;детей Acıbadem — ведущий центр трансплантации печени и почек у взрослых и детей
Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и&nbsp;фанатов соцсетей от&nbsp;MEGA Никаких границ: безлимитный трафик для геймеров и фанатов соцсетей от MEGA
Бизнес
Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком Когда копилка страны растет: почему стоит гордиться Национальным банком
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по&nbsp;всему Кыргызстану MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
Какие сериалы в&nbsp;центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в&nbsp;кинотеатре Start Какие сериалы в центре внимания сегодня? Смотри бесплатно в кинотеатре Start
Решения для зеленого, современного и&nbsp;умного города Решения для зеленого, современного и умного города
18 июля, пятница
14:51
Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидируют пять тюрем Реформа пенитенциарной системы. В Кыргызстане ликвидиру...
14:46
Сотрудники Нацгоспиталя обратились за помощью к президенту КР и главе ГКНБ
14:37
Для НИИХСТО закупят медоборудование на 255 миллионов сомов
14:31
Страновой офис ВОЗ в Кыргызстане отреагировал на случаи нападения на врачей
14:18
Госдеп запретил американским дипломатам комментировать выборы в других странах