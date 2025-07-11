O!Bank становится ближе к своим клиентам — основные банковские услуги доступны также в точках O!Store.



Сеть охватывает не только крупные города, но и регионы, обеспечивая удобный и надежный доступ к финансовым сервисам для каждого кыргызстанца.



По всей стране работает более 110 точек O!Store, где клиентам помогут:



• быстро пройти идентификацию и стать клиентом O!Bank без очередей;

• оформить бесплатную карту с кешбэком;

• получить консультации по кредитам, депозитам и другим банковским продуктам;

• купить товары в рассрочку без переплат и комиссий.



Приходите в ближайший O!Store и воспользуйтесь удобными финансовыми услугами.



Адреса точек O!Store доступны по ссылке.



ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817 и № 3022030817 от 03.08.2017, являясь агентом ОАО «О!Банк», принимает заявки в O!Store.