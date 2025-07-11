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Бизнес

O!Bank ближе — банковские услуги доступны в O!Store по всей стране

O!Bank становится ближе к своим клиентам — основные банковские услуги доступны также в точках O!Store.

Сеть охватывает не только крупные города, но и регионы, обеспечивая удобный и надежный доступ к финансовым сервисам для каждого кыргызстанца.

По всей стране работает более 110 точек O!Store, где клиентам помогут:

• быстро пройти идентификацию и стать клиентом O!Bank без очередей;
• оформить бесплатную карту с кешбэком;
• получить консультации по кредитам, депозитам и другим банковским продуктам;
• купить товары в рассрочку без переплат и комиссий.

Приходите в ближайший O!Store и воспользуйтесь удобными финансовыми услугами.

Адреса точек O!Store доступны по ссылке.

ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817 и № 3022030817 от 03.08.2017, являясь агентом ОАО «О!Банк», принимает заявки в O!Store.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335975/
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