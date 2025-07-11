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Бизнес

Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/335965/
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