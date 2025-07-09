Свобода связи и максимум выгоды: тариф «Специальное предложение 500» от MEGA

Солнце, дорога, горы, пикники и спонтанные поездки — летом особенно важно оставаться на связи. Государственный оператор MEGA напоминает: тариф «Специальное предложение 500» — это твой универсальный спутник на целый месяц свободы и выгодной связи!

Безлимитный интернет — пользуйтесь на полной скорости без ограничений и дополнительных затрат.

— пользуйтесь на полной скорости без ограничений и дополнительных затрат. Раздача интернета по Wi-Fi — делитесь интернетом с другими устройствами без доплат.

— делитесь интернетом с другими устройствами без доплат. 100 минут на другие мобильные сети Кыргызстана — оставайтесь на связи с близкими независимо от оператора.

— оставайтесь на связи с близкими независимо от оператора. Безлимит внутри сети MEGA — звонки и SMS без ограничений.

— звонки и SMS без ограничений. Бесплатный доступ к «MegaTV» — более 50 телеканалов на любом устройстве (до 5 устройств).

— более 50 телеканалов на любом устройстве (до 5 устройств). Онлайн-кинотеатр «Этномедиа» — любимые кыргызские фильмы всегда под рукой.

— любимые кыргызские фильмы всегда под рукой. eSIM бесплатно — подключение без физической SIM-карты, удобно и технологично.

Стоимость — всего 500 сомов в месяц. Это оптимальный выбор для тех, кто ценит свободу, стабильную связь и полный контроль над расходами.

Тариф доступен для подключения новых абонентов в Центрах продаж и обслуживания MEGA, у промоутеров компании, а также в приложении Mega24 при получении eSIM.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!

Лицензия ГАС КР: № 14-1133-КР, № 18-0326-КР, № 18-0303-КР, № 15-1446-КР, № 16-0090-КР, № 18-0261-КР.