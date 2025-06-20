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Бизнес

Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!

В стремительно развивающемся цифровом пространстве быть на связи — это уже не роскошь, а необходимость. Мы работаем, учимся, общаемся и отдыхаем в онлайн-среде. Чтобы не ограничивать себя и пользоваться всеми возможностями интернета без преград, важно выбрать тариф, который соответствует твоему ритму жизни.

Тариф «Специальное предложение 500» от MEGA — это идеальное решение для тех, кто ценит свободу, удобство и разумный подход к расходам. Получи максимум за минимальную цену на целых 30 дней!

Что тебя ждет:

  • Безлимитный интернет — пользуйся на полной скорости, без ограничений;

  • Раздавай интернет по Wi-Fi без доплат — свобода без рамок;

  • 100 минут на номера других мобильных операторов Кыргызстана — для общения без границ;

  • Безлимитные звонки и SMS внутри сети MEGA — оставайся ближе к своим;

  • Бесплатный доступ к MegaTV — более 50 телеканалов на смартфоне, планшете или Smart TV (до пяти устройств);

  • Онлайн-кинотеатр «Этномедиа» — лучшие кыргызские фильмы в твоем телефоне;

  • eSIM бесплатно — удобно и современно.

Подключиться просто: загляни в любой офис MEGA или обратись к промоутерам. С этого момента твоя связь будет надежной, быстрой и доступной в любой точке страны.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью! 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333465/
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