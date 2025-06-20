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Бизнес

KFC Night Run — 2025: тысячи бегунов и незабываемая атмосфера вечерней столицы

Самый атмосферный забег KFC Night Run — 2025 прошел в Бишкеке!

Поздно вечером 14 июня в Бишкеке состоялось одно из самых спортивных и ярких событий лета — ночной забег KFC Night Run 2025. Более 3 тысяч участников вышли на дистанции 5 и 10 километров, чтобы испытать свои силы и получить незабываемые эмоции.

Забег, организованный Nomad Sport, прошел при поддержке генерального партнера — FOOD DREAM, единственного представителя бренда KFC в Кыргызстане.

KFC Night Run — это не просто про бег. Это про каждого, кто бросил вызов себе. Про силу воли, выносливость и радость от новых успехов. Про неоновые огни города, музыку, поддержку других участников и улыбки на финише.

Вице-мэр Виктория Мозгачева поблагодарила KFC за вклад в городскую жизнь. Она отметила, что мэрия и дальше будет развивать спортивную инфраструктуру и вовлекать бишкекчан в занятия спортом через проведение мероприятий, подобных KFC Night Run — 2025.

Рекордсменом по числу участников среди компаний стал FOOD DREAM — в этом году от компании на старт вышли 334 человека.

На старте — разминка под музыку, на трассе — вечерний Бишкек, освещенный фонарями. А на финише — фаер-шоу, аплодисменты, эмоции и радость от достижения цели.

«KFC уже давно вышел за рамки привычного представления о ресторанах — это бренд, который вкладывается в развитие городской культуры и спорта. Мы хотим, чтобы спорт стал частью повседневной жизни», — рассказали в компании FOOD DREAM и пригласили всех желающих на KFC Night Run в 2026 году.

Компания KFC благодарит Nomad Sport за партнерство и вклад в развитие беговой культуры и популяризацию здорового образа жизни в Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333377/
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Бизнес
KFC Night Run&nbsp;&mdash; 2025: тысячи бегунов и&nbsp;незабываемая атмосфера вечерней столицы KFC Night Run — 2025: тысячи бегунов и незабываемая атмосфера вечерней столицы
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