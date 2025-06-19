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Бизнес

MMarket и MBANK запускают рассрочку до 12 месяцев — быстро и онлайн

Сервис MMarket от MBANK расширяет возможности пользователей: теперь оформить покупку в рассрочку можно от 3 до 12 месяцев — полностью онлайн, без визита в офис и за считанные минуты.

Среди ключевых преимуществ — гибкие условия и широкий выбор товаров. Пользователи могут выбрать удобный срок рассрочки — от 3 до 12 месяцев — в приложении MBANK или на сайте на главной странице — MMarket. Доступно более 70 тысяч позиций: от бытовой техники и электроники до товаров для дома и личного пользования.

Почему это удобно:

  • Рассрочка от 3 до 12 месяцев.
  • Оформление полностью онлайн, в пару кликов.
  • Бесплатная доставка по более 30 городам Кыргызстана при заказе от 2 тысяч сомов.
  • Быстрая доставка — покупка приезжает уже на следующий день (если заказ оформлен до 16.00).
  • Широкий ассортимент товаров — все в одном приложении.

Как это работает?

Чтобы оформить рассрочку, достаточно:

  1. Открыть приложение MBANK.

  2. Перейти в раздел MMarket.

  3. Выбрать товар и добавить его в корзину.

  4. При оплате товара выбрать «Оплатить рассрочкой» и количество месяцев рассрочки (доступно 3-6-9-12 месяцев).

Покупка будет оформлена мгновенно, а клиент сможет сразу начать пользоваться товаром, выплачивая его стоимость в удобном режиме.

Сервис ориентирован на то, чтобы сделать повседневные покупки доступнее и комфортнее. Пользователи MBANK получают не только финансовую гибкость, но и максимальное удобство — все в одном приложении.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/333352/
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