Сервис MMarket от MBANK расширяет возможности пользователей: теперь оформить покупку в рассрочку можно от 3 до 12 месяцев — полностью онлайн, без визита в офис и за считанные минуты.
Среди ключевых преимуществ — гибкие условия и широкий выбор товаров. Пользователи могут выбрать удобный срок рассрочки — от 3 до 12 месяцев — в приложении MBANK или на сайте на главной странице — MMarket. Доступно более 70 тысяч позиций: от бытовой техники и электроники до товаров для дома и личного пользования.
Почему это удобно:
- Рассрочка от 3 до 12 месяцев.
- Оформление полностью онлайн, в пару кликов.
- Бесплатная доставка по более 30 городам Кыргызстана при заказе от 2 тысяч сомов.
- Быстрая доставка — покупка приезжает уже на следующий день (если заказ оформлен до 16.00).
- Широкий ассортимент товаров — все в одном приложении.
Как это работает?
Чтобы оформить рассрочку, достаточно:
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Открыть приложение MBANK.
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Перейти в раздел MMarket.
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Выбрать товар и добавить его в корзину.
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При оплате товара выбрать «Оплатить рассрочкой» и количество месяцев рассрочки (доступно
3-6-9-12 месяцев).