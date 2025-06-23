Круговорот проблем хлопкозавода «Ак-Була»: обращение к властям КР и РФ

Российский инвестор Александр Румянцев направил открытое обращение властям Кыргызстана и России с просьбой о помощи. Он считает, что республика не исполняет свои обязательства в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«В середине 90-х годов я по приглашению правительства КР в группе предпринимателей из РФ прибыл в Кыргызстан для налаживания экономических связей между нашими странами.

Принял участие в денежном купонном аукционе, выкупив 70 процентов акций ОАО «Араванский хлопкозавод «Ак-Була» в Ошской области, которые были выставлены на продажу в соответствии с Программой разгосударствления и приватизации государственной собственности.

Согласно принципам международных договоров (в частности ЕАЭС) и национального законодательства КР, я являюсь российским инвестором. Завод, построенный в 1953 году, в тот период не работал, находился на грани банкротства, существуя только за счет продажи оставшихся от развала Союза материальных ценностей. Я завез новые станки, оборудование, запустил производство. Тогда же я награжден почетной грамотой и благодарственным письмом за налаживание дружественных связей между Санкт-Петербургом и Кыргызстаном и активную инвестиционную деятельность», — отметил автор обращения.

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По его словам, в конце января 2025-го председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время двусторонней встречи с главой кабинета министров КР Адылбеком Касымалиевым в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы выразил озабоченность фактами давления на российские компании, потребовав обеспечить защиту прав и законных интересов российских инвесторов.

«Я вынужден повториться, но наше предприятие испытывает постоянный прессинг со стороны правоохранительных и иных госорганов, цель которых — воспрепятствование деятельности Араванского хлопкозавода «Ак-Була» или даже отъем активов. Считаю, что таким образом не исполняются гарантии страны — участницы ЕАЭС в обеспечении защиты прав инвесторов», — сказал Александр Румянцев.

Он привел в пример факты:

«В феврале 2020 года следователь ГСБЭП (сейчас Финпол ликвидирован) возбудил досудебное производство в отношении должностных лиц ОАО «Араванский хлопкозавод «Ак-Була». Он приостановил совершение сделок и иных операций с денежными средствами, находящимися на расчетных счетах предприятия. Работа завода была парализована.

Неоднократные обращения коллектива в высшие государственные органы, что эти деньги не Кыргызстана, не бюджетные — это заем, это инвестиции, к их происхождению или незаконному использованию могут предъявить претензию лишь правоохранительные органы России, спускали следователю.

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Уважаемый Садыр Нургожоевич! В ноябре 2020-го вы, будучи и. о. президента страны, на встрече с избирателями подчеркивали, что если кто-то преследует иностранный бизнес — ГСБЭП, МВД, ГКНБ или какая-то иная структура, должен напрявлять факты. Вы обещали наказывать таких чиновников. Наш коллектив тотчас направил вам письмо. Но, к сожалению, бюрократические препоны оказались сильнее. Письмо вам не дали, а отправили ...к тому же следователю.

У меня на руках масса документов, доказывающих несостоятельность претензий к предприятию. Но никто из чиновников даже не попытался их посмотреть, не то, чтобы изучить.

Российское ЗАО «Боллард», являющееся нашим партнером, узнав об обвинениях, направило в ГСБЭП нотариально заверенные документы, в том числе о том, что ни МВД РФ, ни банки, ни налоговики не имеют вопросов — вся работа предприятия осуществляется в рамках закона.

Генеральная прокуратура РФ ранее также выразила озабоченность сложившимся положением. Она обратилась в Генеральную прокуратуру КР с просьбой рассмотреть жалобу, взяв ее на контроль. Однако и эта официальная просьба проигнорирована.

На меня и еще нескольких российских инвесторов следователь вынес постановление об ограничении на выезд и въезд. Лишь 27 августа 2021 года, то есть спустя более полутора лет, прекращено досудебное производство за отсутствием признаков состава преступления.

Ущерб, нанесенный предприятию, а также бюджету Кыргызстана из-за недопоступления налоговых и иных платежей, кратно превысил арестованную сумму.

Я считаю, что КР как государство-реципиент нарушила обязательства пункта 75 приложения № 16 к Договору о ЕАЭС, где установлена гарантия инвесторам на право беспрепятственно осуществлять по усмотрению инвестора переводы денежных средств.

В 2024-м предприятие вновь столкнулось с давлением госорганов.

Араванский районный суд Ошской области удовлетворил исковое заявление акима Араванской районной госадминистрации о признании недействительным договора купли-продажи от 12 августа 1997 года, заключенного между Ошским Фондом госимущества и ОАО «Араванский хлопкозавод «Ак-Була». Спустя 28 лет!

Вышестоящие инстанции грубо нарушили законы, проведя заседания с вынесением решения без участия наших представителей. Они и Верховный суд оставили без изменения решение суда первой инстанции.

Но я ответственно заявляю, что в суде произошла подтасовка фактов. В исковом заявлении аким указал на три ложных факта: нет подлинника договора купли-продажи от 12 августа 1997-го, имеется налоговая задолженность в 79 миллионов сомов, незаконно используется земля.

Областной архив подтвердил хранение у них подлинника. ГНС при Минфине ответила — такого нет. Непонятно, откуда взяты доводы незаконного использования земли.

На заключительном процессе в суде первой инстанции судья огласил решение, что бывший директор предприятия не имел права подписывать договор без согласия и доверенности от совета директоров, поскольку вышел за пределы своих полномочий. При этом суд не уточнил ни у меня, ни у других представителей предприятия деталей, не запросил документов, не задал вопросы, хотя я являюсь председеталем совета директоров. Как так?

На заявление адвоката предприятия в прокуратуру Ошской области о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность поступил ответ, что проверка проведена в нарушение требований законодательства о порядке проведения проверок субъектов предпринимательства и указа президента, которым наложен мораторий на запрет проведения таких проверок.

Начальникам службы по земельному и водному надзору и ГУ ГКНБ по Ошу и Ошской области внесены представления о наказании лиц, допустивших нарушения закона, и их устранении.

Мы также направили два обращения в кабинет министров в январе и марте. Мы инициировали проведение инвестиционного международного арбитражного судопроизводства. По согласованию можно рассмотреть спор в суде ЕАЭС — о нарушении предпринимательской и инвестиционной деятельности государством. Но ответа до сих пор (!) не получили.

Вместо ответа в марте на предприятие пришла группа лиц, которая заявила, что действует по указанию органов. Они пригнали трактор, снесли часть зданий, опечатали помещения, где находится новейшее дорогое оборудование, тем самым грубо нарушая требования национального законодательства — положения, утвержденного постановлением кабинета министров от 29 сентября 2023 года № 515, согласно которому принятие имущества, перешедшего в государственную собственность, должно было осуществляться составлением акта приема-передачи Фондом госимущества. Работа предприятия была парализована.

Мы обратились в Генпрокуратуру. И опять столкнулись с дежавю. Нашу жалобу спустили в районный надзор.

Пункты 79-80 приложения № 16 к Договору о ЕАЭС гласят, что средства инвесторов из одного государства — члена союза, работающие на территории другого государства-члена, не могут быть подвергнуты прямо или косвенно экспроприации, национализации, а также иным мерам, равносильным по последствиям экспроприации или национализации.

Законы ЕАЭС гласят, что все споры решаются международным арбитражным судопроизводством.

Получается, Кыргызстан уклоняется от принятых обязательств, предусмотренных Договором о ЕАЭС?

Мне остается надеяться на то, что мое обращение дойдет до главы государства и уважаемый Садыр Нургожоевич выполнит свое предвыборное обещание».