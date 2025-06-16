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Бизнес

Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана

Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана со «стабильного» на «позитивный». Агентство отметило устойчивость экономики и ход реформ.

Власти рассчитывают поднять рейтинг до инвестиционного уровня к 2030 году. Решение связано с ростом ВВП, приватизацией и усилением логистической роли страны в регионе.

На фоне этих изменений интерес инвесторов к Узбекистану сохраняется: на недавнем инвестфоруме в Ташкенте подписано соглашений на $30,5 миллиарда.

Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Узбекистана со «стабильного» на «позитивный».

Эксперты агентства отметили устойчивость макроэкономических показателей, уверенный рост ВВП, а также курс на приватизацию и открытие экономики.

По мнению аналитиков, Узбекистан демонстрирует «позитивную динамику в области либерализации и повышения привлекательности для иностранных инвесторов», несмотря на глобальную нестабильность.

Особое внимание уделено активизации частного сектора, а также усилиям страны по укреплению региональных логистических и энергетических связей. Это решение Moody’s может стать важным ориентиром для инвесторов по всему миру.

Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиеева прокомментировала улучшение кредитного прогноза, подчеркнув его значение в контексте долгосрочной экономической стратегии страны: «Улучшение прогноза — это лишь первый шаг к нашей цели: поднять кредитный рейтинг Узбекистана до инвестиционного уровня к 2030 году».

Эту позитивную динамику подкрепил успешно проведенный IV Ташкентский международный инвестиционный форум, в рамках которого подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму $30,5 миллиарда. Более 10 тысяч участников и свыше 500 деловых встреч подтвердили высокий интерес и доверие со стороны международного бизнеса к Узбекистану.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332786/
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Бизнес
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
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