Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана со «стабильного» на «позитивный». Агентство отметило устойчивость экономики и ход реформ.



Власти рассчитывают поднять рейтинг до инвестиционного уровня к 2030 году. Решение связано с ростом ВВП, приватизацией и усилением логистической роли страны в регионе.



На фоне этих изменений интерес инвесторов к Узбекистану сохраняется: на недавнем инвестфоруме в Ташкенте подписано соглашений на $30,5 миллиарда.



Международное рейтинговое агентство Moody’s повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу Узбекистана со «стабильного» на «позитивный».

Эксперты агентства отметили устойчивость макроэкономических показателей, уверенный рост ВВП, а также курс на приватизацию и открытие экономики.

По мнению аналитиков, Узбекистан демонстрирует «позитивную динамику в области либерализации и повышения привлекательности для иностранных инвесторов», несмотря на глобальную нестабильность.



Особое внимание уделено активизации частного сектора, а также усилиям страны по укреплению региональных логистических и энергетических связей. Это решение Moody’s может стать важным ориентиром для инвесторов по всему миру.



Помощник президента Узбекистана Саида Мирзиеева прокомментировала улучшение кредитного прогноза, подчеркнув его значение в контексте долгосрочной экономической стратегии страны: «Улучшение прогноза — это лишь первый шаг к нашей цели: поднять кредитный рейтинг Узбекистана до инвестиционного уровня к 2030 году».



Эту позитивную динамику подкрепил успешно проведенный IV Ташкентский международный инвестиционный форум, в рамках которого подписаны инвестиционные соглашения на общую сумму $30,5 миллиарда. Более 10 тысяч участников и свыше 500 деловых встреч подтвердили высокий интерес и доверие со стороны международного бизнеса к Узбекистану.