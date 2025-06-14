Футбольный июнь — как мы его ждали! «Бавария», ПСЖ, «Реал», «Челси», «Ман Сити»... Все звезды в одном турнире.

С 15 июня начинается главное футбольное событие этого лета — Клубный чемпионат мира FIFA 2025 в новом революционном формате.

Впервые в истории 32 лучших клуба со всех континентов соберутся в США, чтобы разыграть титул сильнейшей команды планеты. Забудьте о привычном мини-турнире — грядет настоящий клубный мундиаль: победители Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес и других топ-турниров встретятся лицом к лицу.

Мощный формат, плотный график, громкие вывески. Это как чемпионат мира... только еще круче!

Фанаты, внимание!

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Без компромиссов, без повторов. Только прямой эфир, только настоящий футбол.

Есть возможность поставить на паузу, можно отмотать назад и посмотреть интересный момент.

Нас ждут горячие матчи уже на старте:

15.06 — 22.00 «Бавария» — «Окленд Сити»;

16.06 — 01.00 ПСЖ — «Атлетико Мадрид»;

17.06 — 22.00 «Флуминенсе» — «Боруссия»;

18.06 — 22.00 «Манчестер Сити» — «Видад»;

19.06 — 01.00 «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль».

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