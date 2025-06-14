16:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV

Футбольный июнь — как мы его ждали! «Бавария», ПСЖ, «Реал», «Челси», «Ман Сити»... Все звезды в одном турнире.

С 15 июня начинается главное футбольное событие этого лета — Клубный чемпионат мира FIFA 2025 в новом революционном формате.

Впервые в истории 32 лучших клуба со всех континентов соберутся в США, чтобы разыграть титул сильнейшей команды планеты. Забудьте о привычном мини-турнире — грядет настоящий клубный мундиаль: победители Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес и других топ-турниров встретятся лицом к лицу.

Мощный формат, плотный график, громкие вывески. Это как чемпионат мира... только еще круче!

Фанаты, внимание!

Все матчи — эксклюзивно только в приложении O!TV на телеканале Q Sport.

Без компромиссов, без повторов. Только прямой эфир, только настоящий футбол.

Есть возможность поставить на паузу, можно отмотать назад и посмотреть интересный момент.

Нас ждут горячие матчи уже на старте:

15.06 — 22.00 «Бавария» — «Окленд Сити»;

16.06 — 01.00 ПСЖ — «Атлетико Мадрид»;

17.06 — 22.00 «Флуминенсе» — «Боруссия»;

18.06 — 22.00 «Манчестер Сити» — «Видад»;

19.06 — 01.00 «Реал Мадрид» — «Аль-Хиляль».

Как подключиться?

Скачайте O!TV https://o.kg/s/otv

Наберите *750*3#

Введите логин (абонентский номер) и пароль из SMS — и врывайтесь в игру!

Три дня БЕСПЛАТНО при первом подключении, далее 7 сомов в день (с НДС, без НсП).
Подробнее: https://o.kg/s/otvru

Когда мяч в центре — ты уже не зритель. Стань частью футбольной истории с O!TV.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и № 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332682/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
Лето, бесплатная раздача Wi-Fi — отличное КОМБО
Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima
Собираетесь в Кыргызстан? Подключите eSIM О! онлайн
С заботой о будущем: О! отметил День защиты детей добрыми делами
О! призывает к осторожности: «400 сомов за отзыв» — это обман
eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в Кыргызстан
Подарите своему школьнику смартфон! Поздравьте с окончанием учебного года!
Стоит в три раза меньше, а дает то же: зачем переплачивать, когда есть Honor?
Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности
Не 90 дней, а все время: «Яндекс Плюс» бесплатный на тарифах О! «КОМБО»
Популярные новости
MBANK&nbsp;&mdash; обладатель первой масштабной экопремии в&nbsp;Кыргызстане MBANK — обладатель первой масштабной экопремии в Кыргызстане
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте &laquo;Тез Кредит&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
Бизнес
Топ-клубы, громкие матчи, жара на&nbsp;поле&nbsp;&mdash; Клубный Кубок мира FIFA на&nbsp;O!TV Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; представило обновленный модуль заказов кодов маркировки ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
14 июня, суббота
16:09
Ученые при помощи ИИ научились восстанавливать картины за считанные часы Ученые при помощи ИИ научились восстанавливать картины...
15:36
С 1 июля водителей в Кыргызстане начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО
15:14
Мужчина продал один контейнер на рынке Бишкека двум разным покупателям
15:04
Топ-клубы, громкие матчи, жара на поле — Клубный Кубок мира FIFA на O!TV
14:29
В Астане обсудили условия пребывания кыргызстанцев в Казахстане