ЗАО «Альфа Телеком» представило обновленный модуль заказов кодов маркировки

ЗАО «Альфа Телеком» официально объявило о запуске новой версии одного из своих ключевых цифровых продуктов — модуля заказов кодов маркировки (МЗКМ 2.0). Обновленная система ориентирована на повышение эффективности и пользовательского удобства при работе с кодами маркировки с учетом практического опыта и предложений представителей бизнес-сообщества.

Разработка МЗКМ 2.0 стала результатом масштабной работы по сбору и анализу обратной связи от участников оборота товаров. Благодаря этому новая версия получила ряд существенных улучшений, ориентированных на реальные потребности пользователей.

Ключевые обновления МЗКМ 2.0 включают:

Повышенную скорость работы. Благодаря переработке внутренней архитектуры значительно увеличена производительность системы, что обеспечило более быструю загрузку данных и отклик интерфейса.

Благодаря переработке внутренней архитектуры значительно увеличена производительность системы, что обеспечило более быструю загрузку данных и отклик интерфейса. Интуитивно понятный интерфейс. Полностью обновленный дизайн и логика взаимодействия с системой сделали модуль доступным даже для пользователей без технического опыта. Главное меню, формы и навигация стали более простыми и понятными.

Полностью обновленный дизайн и логика взаимодействия с системой сделали модуль доступным даже для пользователей без технического опыта. Главное меню, формы и навигация стали более простыми и понятными. Упрощенные процессы. Многие рутинные операции теперь требуют меньше шагов, что позволяет экономить время и снижает вероятность ошибок.

Многие рутинные операции теперь требуют меньше шагов, что позволяет экономить время и снижает вероятность ошибок. Современный технологический стек. Новая платформа обеспечивает повышенную надежность, безопасность и гибкость, а также позволяет оперативно внедрять будущие обновления без капитальных изменений.

В настоящее время МЗКМ 2.0 доступен в бета-версии. Команда «Альфа Телекома» продолжает активно работать над его совершенствованием, стремясь обеспечить пользователям максимальное удобство и надежность.

Представители компании подчеркивают, что МЗКМ 2.0 — это результат тесного взаимодействия с бизнесом и пример того, как цифровые сервисы могут развиваться на основе реальных потребностей и обратной связи.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.