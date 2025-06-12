Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей

До 31 августа 2025 года предприниматели могут подключиться к MKassa от MBANK на выгодных условиях — в рамках акции «Ноль на миллион».
- 0 процентов комиссии на прием платежей — действует в течение трех месяцев или до достижения оборота в 1 миллион сомов.
- Бесплатный POS-терминал — без расходов на покупку и доставку.
- Бесплатное подключение ККМ — по вашему желанию.
- Мгновенные переводы на счет в MBANK — бесплатно и круглосуточно.
- Увеличивайте продажи — продавайте товары и услуги в рассрочку с M+.
- Клиенты оплачивают — вы получаете. Средства поступают на ваш счет в тот же день* при оплате через MBANK QR.
- Удаленный запрос на оплату — клиенту из любой точки.
- Подключение онлайн — без лишних бумаг и визитов в банк!
Кто может участвовать
Все предприниматели, которые зарегистрируются в MKassa до 31 августа 2025 года.
MKassa — просто, удобно, выгодно.
Сервис позволяет принимать безналичную оплату по QR и картам, управлять торговыми точками и кассирами, а также получать аналитику прямо с телефона или компьютера. Никакой бумажной волокиты — только быстрый старт, цифровой контроль и никаких затрат!
Скачайте приложение MKassa и получите доступ ко всем возможностям.
Подробности акции и условия — на официальном сайте MBANK.
*Платежи, произведенные по MBANK QR до 16.00 текущего дня.
MBANK — первый цифровой.
Лицензия № 014 НБ КР.