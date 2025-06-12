17:32
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Бизнес

Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей

До 31 августа 2025 года предприниматели могут подключиться к MKassa от MBANK на выгодных условиях — в рамках акции «Ноль на миллион».

  • 0 процентов комиссии на прием платежей — действует в течение трех месяцев или до достижения оборота в 1 миллион сомов.
  • Бесплатный POS-терминал — без расходов на покупку и доставку.
  • Бесплатное подключение ККМ — по вашему желанию.
  • Мгновенные переводы на счет в MBANK — бесплатно и круглосуточно.
  • Увеличивайте продажи — продавайте товары и услуги в рассрочку с M+.
  • Клиенты оплачивают — вы получаете. Средства поступают на ваш счет в тот же день* при оплате через MBANK QR.
  • Удаленный запрос на оплату — клиенту из любой точки.
  • Подключение онлайн — без лишних бумаг и визитов в банк!

Кто может участвовать

Все предприниматели, которые зарегистрируются в MKassa до 31 августа 2025 года.

MKassa — просто, удобно, выгодно.

Сервис позволяет принимать безналичную оплату по QR и картам, управлять торговыми точками и кассирами, а также получать аналитику прямо с телефона или компьютера. Никакой бумажной волокиты — только быстрый старт, цифровой контроль и никаких затрат!

Скачайте приложение MKassa и получите доступ ко всем возможностям.

Подробности акции и условия — на официальном сайте MBANK.

*Платежи, произведенные по MBANK QR до 16.00 текущего дня.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332498/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
MBANK — обладатель первой масштабной экопремии в Кыргызстане
MBANK запустил MProfi — новый сервис для поиска проверенных мастеров
MBANK запускает карту FreeStyle Premium с кешбэком до 5 процентов
День защиты детей с MBANK Junior: поддержка чемпионов Кыргызстана
MIslamiс от MBANK поддерживает развитие знаний в исламских финансах
Акция «Ноль на миллион» от MBANK для новых пользователей MKassa
MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по версии HeadHunter
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
Популярные новости
MBANK&nbsp;&mdash; обладатель первой масштабной экопремии в&nbsp;Кыргызстане MBANK — обладатель первой масштабной экопремии в Кыргызстане
Оформление ОСАГО в&nbsp;офисах Beeline&nbsp;&mdash; что может быть проще? Оформление ОСАГО в офисах Beeline — что может быть проще?
Будущее банков СНГ: прогнозы на&nbsp;2025 год от&nbsp;Octobank до&nbsp;Kaspi Bank Будущее банков СНГ: прогнозы на 2025 год от Octobank до Kaspi Bank
Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте &laquo;Тез Кредит&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; Когда ваши планы требуют скорости, выбирайте «Тез Кредит» от «Оптима Банка»
Бизнес
Миллион возможностей с&nbsp;MKassa от&nbsp;MBANK: комиссия 0&nbsp;процентов на&nbsp;прием платежей Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
Электронный патент в&nbsp;вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей Электронный патент в вашем смартфоне: быстро, удобно, без очередей
Центр аналитики и&nbsp;развития предпринимательства помогает в&nbsp;выборе партнеров Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров
Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от&nbsp;MEGA Связь, достойная вашего стиля: премиальный тариф Exclusive от MEGA
12 июня, четверг
17:16
В Кыргызстане выявили 50 случаев вовлечения детей в наихудшие формы труда В Кыргызстане выявили 50 случаев вовлечения детей в наи...
17:09
Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей
17:07
Размер пособия «үй-бүлөгө көмөк» увеличат на 25 процентов с 1 августа 2025 года
16:43
Мэрия полила улицы и деревья Бишкека
16:37
Повышение тарифов на отопление улучшит работу теплоснабжающих предприятий