Миллион возможностей с MKassa от MBANK: комиссия 0 процентов на прием платежей

До 31 августа 2025 года предприниматели могут подключиться к MKassa от MBANK на выгодных условиях — в рамках акции «Ноль на миллион».

0 процентов комиссии на прием платежей — действует в течение трех месяцев или до достижения оборота в 1 миллион сомов.

Бесплатный POS-терминал — без расходов на покупку и доставку.

Бесплатное подключение ККМ — по вашему желанию.

Мгновенные переводы на счет в MBANK — бесплатно и круглосуточно.

Увеличивайте продажи — продавайте товары и услуги в рассрочку с M+.

Клиенты оплачивают — вы получаете. Средства поступают на ваш счет в тот же день * при оплате через MBANK QR.

при оплате через MBANK QR. Удаленный запрос на оплату — клиенту из любой точки.

Подключение онлайн — без лишних бумаг и визитов в банк!

Кто может участвовать

Все предприниматели, которые зарегистрируются в MKassa до 31 августа 2025 года.

MKassa — просто, удобно, выгодно.

Сервис позволяет принимать безналичную оплату по QR и картам, управлять торговыми точками и кассирами, а также получать аналитику прямо с телефона или компьютера. Никакой бумажной волокиты — только быстрый старт, цифровой контроль и никаких затрат!

Скачайте приложение MKassa и получите доступ ко всем возможностям.

Подробности акции и условия — на официальном сайте MBANK.

*Платежи, произведенные по MBANK QR до 16.00 текущего дня.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.