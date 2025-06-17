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Бизнес

Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки

В трех специализированных центрах турецкой сети клиник Acıbadem реализуется программа трансплантации почек для взрослых и детей. В рамках нее специалисты с более чем 15-летним опытом помогли в лечении около 5 тысяч пациентов.

Почка — это первый орган, который пересадили успешно. Первая в мире трансплантация почки проведена в 1954 году, а в Турции — в 1975-м. У людей есть две почки, и это позволяет одному человеку стать донором для другого. Когда донор отдает одну из них, он может продолжать жить полноценной здоровой жизнью с оставшейся почкой.

Профессиональный уход в отделении трансплантации почек сети клиник Acıbadem

Отделение трансплантации почек сети клиник Acıbadem отличается рядом ключевых преимуществ:

Выдающиеся результаты. Согласно международным стандартам, успех трансплантации оценивают функциональностью пересаженной почки и выживаемостью пациента через один год и пять лет после операции. Обычно эти показатели составляют 95 процентов после года жизни и 90 процентов — после пяти лет. Acıbadem превосходит эти показатели: выживаемость пациентов (реципиентов почек) — 99 и 95 процентов соответственно.

Опыт. На сегодня в сети клиник Acıbadem пациентам со всего мира успешно провели более 5 тысяч трансплантаций почек. В том числе детям, пациентам с осложненными случаями, а также в рамках комбинированной пересадки почки и печени.

Комплексный уход. В центрах трансплантации сети клиник Acıbadem все необходимые пациенту специалисты. Хирурги-трансплантологи, нефрологи и другие специалисты работают сообща как единая команда, сопровождая пациента на каждом этапе — от подготовки до послеоперационного наблюдения.

Персонализированный подход. Для достижения наилучшего возможного результата маршрут лечения каждого пациента тщательно планируют и следят за его соблюдением.

Опыт живого донора. В программе трансплантации почек сети клиник Acıbadem приоритет отдают живым донорам. Турция занимает одно из ведущих мест в мире по количеству пересадок почек от живых доноров.

История успеха пациента: второй шанс на жизнь

Один пример из медицинской практики может вдохновить семьи, в которых столкнулись с подобной ситуацией, и показать, как тщательное планирование может улучшить результат пересадки.

Нередко супруги жертвуют почку друг другу. Именно так произошло и в паре, состоявшей в браке 30 лет. У мужчины диагностировали почечную недостаточность, а его супруга пожертвовала одну из своих почек, предоставив любимому человеку шанс выжить. Пересадка прошла успешно. Теперь, через два года после операции по трансплантации почки, мужчина ведет полноценную жизнь и вместе с супругой наслаждается приятными моментами, наблюдая, как взрослеет его внук.

Трансплантация почки повышает качество и продолжительность жизни

Пациентам с терминальной стадией почечной недостаточности важно пройти диагностику и узнать, можно ли пересадить почку, ведь это повысит качество и продолжительность жизни. Хотя диализ частично компенсирует потерю функции почек, единственным радикальным методом лечения почечной недостаточности остается трансплантация — операция по пересадке здоровой почки пациенту с неработающими почками.

Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт: acibademinternational.com и заполните форму обратной связи, указав информацию о состоянии здоровья. Наша команда экспертов свяжется с вами в течение нескольких часов. 

Офис представительства медицинской клиники Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 702 000 252.

Представительство группы компаний AСIBADEM в Оше по адресу: улица Алиева, 104/144, телефон +996 997 000 252.

Также можно бесплатно узнать второе медицинское мнение ведущих врачей сети Acıbadem, отправив заявку через сайт или официальное представительство клиники.

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Ссылка: https://24.kg/biznes_info/332487/
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