Центр аналитики и развития предпринимательства помогает в выборе партнеров

Как определить надежного партнера, поставщика или работодателя? Все чаще ответ на этот вопрос ищут не только в рекомендациях, но и в цифрах — проверенной аналитике, открытых источниках и независимых оценках.

Одним из проектов, который системно работает в этой сфере, стал Центр аналитики и развития предпринимательства. Организация публикует открытые отраслевые исследования, формирует реестры ведущих поставщиков, предлагает бизнесу репутационные и PR-инструменты, а также проводит национальные номинации «Компания года» и «Почетный руководитель».

На официальной платформе analyt-kg.com доступен бесплатный поиск по ИНН или по названию фирмы. Сервис позволяет получить базовую проверку контрагента, включая юридический статус, отраслевую принадлежность, балльную оценку и признаки устойчивости.

Основой аналитики становятся данные из десятков официальных источников — от Налоговой службы и портала госзакупок до реестров Министерства юстиции. Оценка охватывает как финансовые, так и репутационные параметры, позволяя сформировать объективное представление о предприятии.

На основании сравнительного анализа показателей организации включаются в открытые реестры ведущих поставщиков и социально значимых предприятий.

Это своего рода публичный знак доверия, особенно важный для участников тендеров, инвесторов и деловых партнеров.

Фирмы, вошедшие в реестр, получают возможность участвовать в номинации «Компания года» — знак признания для тех, кто стабильно работает, создает рабочие места и вносит вклад в развитие отрасли. Главы таких организаций могут быть представлены к награде «Почетный руководитель».

Центр также публикует аналитические статьи, участвует в организации бизнес-форумов и оказывает экспертную поддержку предпринимателям. Все это делает проект важной частью инфраструктуры доверия в деловой среде Кыргызстана.