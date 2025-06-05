Встречайте лето с домашним интернетом + ТВ от Saima

Лето — пора отпусков, тепла и долгожданного расслабления. Всем хочется одного — удобства, легкости и отдыха без хлопот. Поэтому сейчас самое время позаботиться о том, чтобы дома было все для отличного летнего настроения у всей семьи.

Saima предлагает готовое решение:

Быстрый домашний интернет + O!TV в одном тарифе. Идеально, чтобы отдыхать всей семьей — с любимыми сериалами, мультфильмами, кино и скоростным интернетом.

Скорость — просто огонь: до 500 мегабит в секунду или до 300 мегабит в секунду. Этого хватит и для игр, и для вечернего кино на большом экране, видеозвонков, стриминга и прочего.

В тариф входят более 220 ТВ-каналов и 5 бесплатных онлайн-кинотеатров без дополнительной подписки.

Отдельное внимание заслуживает Wi-Fi-роутер. Это не просто базовое устройство, а мощный роутер на 1 гигабит в секунду, который предоставляется бесплатно. Установка простая, ничего докупать не нужно — все уже входит в тариф.

Все это от 1 тысячи 80 сомов в месяц, без доплат и лишних хлопот. При этом вы получаете полноценный набор: быстрый интернет, ТВ, онлайн-кинотеатры и роутер. Удобно и выгодно.

Подключение легкое — оставьте заявку прямо сейчас:

по номеру 0708909000;

в любом магазине O!Store;

на сайте https://www.saimatelecom.kg/ru;

или в приложении Мой О! https://o.kg/l/a?t=cmn_saima.

Лето короткое — наслаждайтесь им с комфортом! Saima позаботится о домашнем интернете и развлечениях, чтобы вы могли просто отдыхать.

***

Тарифы «Saima 300 + O!TV», «Saima 300 +», «Saima 500 + O!TV» и «Saima 500 +» доступны для подключения физических лиц новых и действующих абонентов. ТВ-приставка и Wi-Fi роутер предоставляются на ответственное хранение только гражданам КР. Товар сертифицирован. В случае досрочного расторжения договора и/или неиспользования услуг связи по любым причинам на условиях действующего тарифного плана и настоящего приложения в качестве компенсации затрат оператора, связанных с подключением абонента к услугам связи, а также невыполнения условий договора в течение первых 12 месяцев, абонент обязуется выплатить условную стоимость подключения: 2 500 (две тысячи пятьсот) сомов. Районы, в которых доступно подключение тарифов, уточняйте у менеджеров компании или позвонив в круглосуточный сall-сenter. Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003. Информация актуальна на 4.06.2025г.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР.

Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.