В ночь с 5 на 6 июня в 00.15 по бишкекскому времени состоится захватывающий футбольный матч между сборными Кыргызстана и КНДР. Это противостояние обещает быть напряженным и зрелищным — не упустите возможность стать частью важного события международного уровня!

Благодаря приложению MegaTV (доступно для скачивания в App Store и Google Play) есть отличная возможность следить за игрой в прямом эфире — где бы вы ни находились. Подключайтесь с любого устройства — смартфона, планшета, компьютера или Smart TV.

Особенно приятно, что для абонентов тарифов линейки «Элдики + MegaTV» мобильное телевидение предоставляется бесплатно, а интернет-трафик не тарифицируется.

Не пропустите шанс поболеть за Кыргызстан и стать свидетелем яркой футбольной ночи!

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