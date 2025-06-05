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Бизнес

Смотрите матч Кыргызстан — КНДР в прямом эфире через приложение MegaTV

В ночь с 5 на 6 июня в 00.15 по бишкекскому времени состоится захватывающий футбольный матч между сборными Кыргызстана и КНДР. Это противостояние обещает быть напряженным и зрелищным — не упустите возможность стать частью важного события международного уровня!

Благодаря приложению MegaTV (доступно для скачивания в App Store и Google Play) есть отличная возможность следить за игрой в прямом эфире — где бы вы ни находились. Подключайтесь с любого устройства — смартфона, планшета, компьютера или Smart TV.

Особенно приятно, что для абонентов тарифов линейки «Элдики + MegaTV» мобильное телевидение предоставляется бесплатно, а интернет-трафик не тарифицируется.

Не пропустите шанс поболеть за Кыргызстан и стать свидетелем яркой футбольной ночи!

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью и болей за НАШИХ!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331633/
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