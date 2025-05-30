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Бизнес

Теперь в приложении BakAi мгновенные международные переводы по системе Visa

Теперь пользователи Bakai Bank могут мгновенно и безопасно отправлять деньги по номеру карты или телефона как внутри Кыргызстана, так и за его пределами. В приложении BakAi доступны две новые возможности перевода — Visa Direct и Visa+.

Visa Direct — переводы по номеру карты

  1. Введите номер карты, фамилию и имя получателя, укажите сумму и подтвердите — деньги зачисляются мгновенно.
  2. Переводы доступны более чем в 80 странах, включая страны Азии, ЕС, Ближнего Востока и т.д. (полный список доступен на сайте банка).

Visa+ — переводы по номеру телефона

  1. Введите номер телефона получателя, фамилию и имя получателя — если его карта Visa привязана к системе Visa+, перевод будет отправлен моментально.
  2. Удобно: не нужно знать номер карты.
  3. Visa + доступен в странах СНГ (Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Молдова, Таджикистан) и в ряде банков Кыргызстана и будет расширяться.

Комиссия на переводы Visa Direct и Visa+ внутри Кыргызстана до конца 2025 года - без комиссии, за рубеж составляет всего 1 процент от суммы (минимум $2).

Все данные и операции защищены в соответствии с международными стандартами безопасности Visa.

С Bakai Bank и приложением BakAi переводы становятся проще: мгновенно, удобно и по всему миру. Откройте новые возможности международных финансов уже сегодня!

Лицензия НБ КР № 043.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/331030/
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