В соцсетях распространяется видео, в котором обещают 400 сомов за отзыв, которые якобы обещает выплатить Мобильный оператор О!. Это мошенничество.

Мобильный оператор О! официально заявляет: компания не проводит акций с денежными выплатами за отзывы. Ссылки, размещенные в подобных видео, ведут на сторонние сайты, где у пользователей запрашивают персональную информацию и данные банковских карт.

Будьте бдительны! НЕ переходите по сомнительным ссылкам.

НЕ вводите личные данные.

НЕ сообщайте CVV и пароли.

Вся официальная информация об акциях и предложениях публикуется только на сайте o.kg, в Instagram и приложении «Мой О!». Если столкнулись с такими случаями, сразу сообщите в службу поддержки по указанным контактам для оперативной блокировки.

Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.

Круглосуточная служба поддержки О!:

в WhatsApp: https://wa.me/996705700700;

в Telegram: @o_mobile_operator_bot;

в онлайн-чате на сайте o.kg.

Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.