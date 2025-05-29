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Бизнес

О! призывает к осторожности: «400 сомов за отзыв» — это обман

В соцсетях распространяется видео, в котором обещают 400 сомов за отзыв, которые якобы обещает выплатить Мобильный оператор О!. Это мошенничество.

Мобильный оператор О! официально заявляет: компания не проводит акций с денежными выплатами за отзывы. Ссылки, размещенные в подобных видео, ведут на сторонние сайты, где у пользователей запрашивают персональную информацию и данные банковских карт.

Будьте бдительны!

  • НЕ переходите по сомнительным ссылкам.

  • НЕ вводите личные данные.

  • НЕ сообщайте CVV и пароли.

Вся официальная информация об акциях и предложениях публикуется только на сайте o.kg, в Instagram и приложении «Мой О!». Если столкнулись с такими случаями, сразу сообщите в службу поддержки по указанным контактам для оперативной блокировки.

Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.

Круглосуточная служба поддержки О!:

Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330790/
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