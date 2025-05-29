В соцсетях распространяется видео, в котором обещают 400 сомов за отзыв, которые якобы обещает выплатить Мобильный оператор О!. Это мошенничество.
Мобильный оператор О! официально заявляет: компания не проводит акций с денежными выплатами за отзывы. Ссылки, размещенные в подобных видео, ведут на сторонние сайты, где у пользователей запрашивают персональную информацию и данные банковских карт.
Будьте бдительны!
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НЕ переходите по сомнительным ссылкам.
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НЕ вводите личные данные.
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НЕ сообщайте CVV и пароли.
Вся официальная информация об акциях и предложениях публикуется только на сайте o.kg, в Instagram и приложении «Мой О!». Если столкнулись с такими случаями, сразу сообщите в службу поддержки по указанным контактам для оперативной блокировки.
Если у вас возникли сомнения, обратитесь в службу поддержки или проверьте информацию на официальных каналах О!.
Круглосуточная служба поддержки О!:
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в WhatsApp: https://wa.me/996705700700;
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в Telegram: @o_mobile_operator_bot;
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в онлайн-чате на сайте o.kg.
Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.