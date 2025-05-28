MIslamiс от MBANK поддерживает развитие знаний в исламских финансах

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) при поддержке MIslamiс от MBANK проведет масштабный конкурс среди имамов и их заместителей по всей стране. Участие примут 2 тысячи 500 имамов. Конкурс повысит уровень религиозной грамотности в области исламского права и банкинга. MIslamiс оказал значительную поддержку.
Поддержка, задающая новые стандарты
Поддержка конкурса со стороны MIslamiс является стратегическим партнерством с муфтиятом — авторитетным сообществом мусульман в республике. MBANK стремится не только предоставлять финансовые услуги, соответствующие принципам шариата, но и активно участвовать в жизни мусульманского сообщества.
Знания — основа развития
Для подготовки к конкурсу ДУМК при поддержке MIslamiс выпустило и распространило по всем мечетям Кыргызстана 2 тысячи 500 экземпляров двух ключевых книг:
-
«Мухтасар Аль-Викоя». В этой книге подробно описаны повседневные правила жизни мусульман в соответствии с ханафитским мазхабом, что является фундаментальной основой для каждого имама.
-
«Исламский банкинг» авторства Тажидина Эшанкулова. Это издание дает исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся всех банковских и торговых операций, которые соответствуют принципам шариата. Особое внимание уделено нюансам исламского финансирования, что крайне актуально в современном мире.
С апреля этого года имамы активно изучают эти книги, готовясь к этапу экзаменации.
Конкурс и награждение
Книга «Мухтасар Аль-Викоя» распространена среди имамов всех регионов страны. 20 июня 2025 года будут проведены тестирования, которые выявят лучших знатоков исламского права и банкинга.
Торжественное вручение призов победителям состоится при поддержке MIslamiс 25 июня в новом театре «Манас».
MIslamiс предоставил призовой фонд в размере 570 тысяч сомов. Среди победителей будут распределены:
-
Пять республиканских призов на суммы 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч, 20 тыся и 10 тысяч сомов.
Общая сумма республиканских призов: 150 тысяч сомов.
-
Шесть областных призов по 70 тысяч сомов каждый.
Общая сумма областных призов: 420 тысяч сомов.
В этом конкурсе нет проигравших, как минимум имамы получат или обновят знания в сфере исламского права по книге «Мухтасар Аль-Викоя».
Этот конкурс является важным шагом в укреплении знаний и ценностей исламского банкинга в Кыргызстане, а партнерство MIslamiс от MBANK с ДУМК демонстрирует новую эру в поддержке религиозных и образовательных инициатив в стране.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.