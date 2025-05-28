MIslamiс от MBANK поддерживает развитие знаний в исламских финансах

Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) при поддержке MIslamiс от MBANK проведет масштабный конкурс среди имамов и их заместителей по всей стране. Участие примут 2 тысячи 500 имамов. Конкурс повысит уровень религиозной грамотности в области исламского права и банкинга. MIslamiс оказал значительную поддержку.

Поддержка, задающая новые стандарты

Поддержка конкурса со стороны MIslamiс является стратегическим партнерством с муфтиятом — авторитетным сообществом мусульман в республике. MBANK стремится не только предоставлять финансовые услуги, соответствующие принципам шариата, но и активно участвовать в жизни мусульманского сообщества.

Знания — основа развития

Для подготовки к конкурсу ДУМК при поддержке MIslamiс выпустило и распространило по всем мечетям Кыргызстана 2 тысячи 500 экземпляров двух ключевых книг:

«Мухтасар Аль-Викоя». В этой книге подробно описаны повседневные правила жизни мусульман в соответствии с ханафитским мазхабом, что является фундаментальной основой для каждого имама.

«Исламский банкинг» авторства Тажидина Эшанкулова. Это издание дает исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся всех банковских и торговых операций, которые соответствуют принципам шариата. Особое внимание уделено нюансам исламского финансирования, что крайне актуально в современном мире.

С апреля этого года имамы активно изучают эти книги, готовясь к этапу экзаменации.

Конкурс и награждение

Книга «Мухтасар Аль-Викоя» распространена среди имамов всех регионов страны. 20 июня 2025 года будут проведены тестирования, которые выявят лучших знатоков исламского права и банкинга.

Торжественное вручение призов победителям состоится при поддержке MIslamiс 25 июня в новом театре «Манас».

MIslamiс предоставил призовой фонд в размере 570 тысяч сомов. Среди победителей будут распределены:

Пять республиканских призов на суммы 50 тысяч, 40 тысяч, 30 тысяч, 20 тыся и 10 тысяч сомов.

Общая сумма республиканских призов: 150 тысяч сомов.



Шесть областных призов по 70 тысяч сомов каждый.

Общая сумма областных призов: 420 тысяч сомов.

В этом конкурсе нет проигравших, как минимум имамы получат или обновят знания в сфере исламского права по книге «Мухтасар Аль-Викоя».

Этот конкурс является важным шагом в укреплении знаний и ценностей исламского банкинга в Кыргызстане, а партнерство MIslamiс от MBANK с ДУМК демонстрирует новую эру в поддержке религиозных и образовательных инициатив в стране.

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