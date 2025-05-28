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Бизнес

«Элдик Банк» и UN Women подписали меморандум о взаимопонимании

ОАО «Элдик Банк» и UN Women в Кыргызской Республике (структура «ООН-женщины») заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на стратегическое партнерство в сфере экономического расширения прав женщин в стране.

Это первое подобное соглашение UN Women с представителем банковского сектора Кыргызстана, и оно стало возможным благодаря активной позиции «Элдик Банка» как одного из ведущих и наиболее устойчивых финансовых институтов страны. Подписание меморандума подчеркивает значимость банка как надежного партнера в реализации инициатив, направленных на гендерное равенство и устойчивое развитие.

Меморандум предусматривает совместную работу по расширению доступа женщин к финансовым ресурсам, поддержке женского предпринимательства, разработке инклюзивных финансовых продуктов и развитию устойчивых бизнес-инициатив, а также открывает новые возможности для продвижения принципов устойчивого развития, социальной ответственности и равенства.

«Для нас большая честь стать частью этого важного партнерства. Мы разделяем ценности UN Women и стремимся к тому, чтобы каждая женщина имела равные возможности для экономического роста, получения знаний и реализации предпринимательского потенциала», — отметила на подписании заместитель председателя правления ОАО «Элдик Банк» Айчурек Жакыпова.

«Наше сотрудничество с ОАО «Элдик Банк» отражает общее стремление к построению экономической справедливости — общества, в котором каждая женщина в Кыргызстане имеет равный доступ к финансовым инструментам, возможностям для развития собственного бизнеса, внесения значимого вклада в экономику страны и реализации своего лидерского потенциала. Объединив усилия, мы предпринимаем конкретные шаги на пути к созданию инклюзивной экономики, в которой ни одна женщина не остается в стороне», — добавил представитель структуры «ООН-женщины» в КР Сайед Садик.

Необходимо отметить, что «Элдик Банк» реализует ряд льготных кредитных продуктов, направленных на поддержку женщин-предпринимателей. Эти программы способствуют запуску и развитию малого и среднего бизнеса, расширению экономических возможностей женщин в регионах и созданию новых рабочих мест.

Справка

UN Women — это структура Организации Объединенных Наций (ООН), созданная в 2010 году для продвижения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин по всему миру. Организация работает в более чем 90 странах мира, в том числе в Кыргызстане.

Лиц. НБ КР № 033.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330625/
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