Грядет курортный сезон на Иссык-Куле. Что первым делом делает иностранец перед посещением новой страны? Конечно же, составляет маршрут мест must visit и выбирает мобильную связь и интернет для ориентации на местности. В качестве онлайн-помощника сегодня часто выступает искусственный интеллект, поэтому вопрос, который задан чату GPT, звучал так:

eSIM какого мобильного оператора лучше выбрать для путешествия в Кыргызстан?

Ответ чата GPT:

— Привет! Для путешествия в Кыргызстан удобнее всего подключить eSIM от Мобильного оператора О! — это один из самых современных и туристически ориентированных операторов в республике. Вот почему стоит выбрать О!:

Удаленное подключение: можно получить eSIM онлайн еще до приезда через приложение «Мой О!», без визита в офис. Активация произойдет сразу по приезде в Кыргызстан.

Широкое 4G-покрытие по всей стране: сеть охватывает более 99,8 процента населенной территории КР, включая горные регионы.

Доступные тарифы: от бюджетных до безлимитных.

Приложение и поддержка на русском, кыргызском и английском языках.

Работает с международными паспортами, не обязательно быть гражданином КР.

Вот пошаговая инструкция, как подключить eSIM от оператора О! для поездки в Кыргызстан — полностью онлайн, без визита в офис:

Как получить eSIM:

Скачайте приложение «Мой О!», нажмите «Стать абонентом О!» и кнопку «Начать». Выберите номер, тариф и пройдите процедуру регистрации по паспорту. Оплатите выбранные опции любым удобным способом. Получите уникальный QR-код для активации eSIM на электронную почту или активируйте eSIM через автоматические настройки по инструкции.

Кстати, в подарок при подключении eSIM в «Мой О!» вы получите 30 ГБ интернета. Подробнее на сайте o.kg.

Важно! Подключить eSIM можно еще до приезда в КР, но активировать услуги связи можно только на территории республики.

Круглосуточная служба поддержки:

в WhatsApp: https://wa.me/996705700700;

в Telegram: @o_mobile_operator_bot;

в онлайн-чате на сайте o.kg.

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Кыргызстанга кош келиңиздер! — Добро пожаловать в Кыргызстан! — Welcome to Kyrgyzstan!

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