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Бизнес

eSIM какого мобильного оператора выбрать для путешествия в Кыргызстан

Грядет курортный сезон на Иссык-Куле. Что первым делом делает иностранец перед посещением новой страны? Конечно же, составляет маршрут мест must visit и выбирает мобильную связь и интернет для ориентации на местности. В качестве онлайн-помощника сегодня часто выступает искусственный интеллект, поэтому вопрос, который задан чату GPT, звучал так:

eSIM какого мобильного оператора лучше выбрать для путешествия в Кыргызстан?

Ответ чата GPT:

— Привет! Для путешествия в Кыргызстан удобнее всего подключить eSIM от Мобильного оператора О! — это один из самых современных и туристически ориентированных операторов в республике. Вот почему стоит выбрать О!:

  • Удаленное подключение: можно получить eSIM онлайн еще до приезда через приложение «Мой О!», без визита в офис. Активация произойдет сразу по приезде в Кыргызстан.
  • Широкое 4G-покрытие по всей стране: сеть охватывает более 99,8 процента населенной территории КР, включая горные регионы.
  • Доступные тарифы: от бюджетных до безлимитных.
  • Приложение и поддержка на русском, кыргызском и английском языках.
  • Работает с международными паспортами, не обязательно быть гражданином КР.

Вот пошаговая инструкция, как подключить eSIM от оператора О! для поездки в Кыргызстан — полностью онлайн, без визита в офис:

Как получить eSIM:

  1. Скачайте приложение «Мой О!», нажмите «Стать абонентом О!» и кнопку «Начать».
  2. Выберите номер, тариф и пройдите процедуру регистрации по паспорту.
  3. Оплатите выбранные опции любым удобным способом.
  4. Получите уникальный QR-код для активации eSIM на электронную почту или активируйте eSIM через автоматические настройки по инструкции.

Кстати, в подарок при подключении eSIM в «Мой О!» вы получите 30 ГБ интернета. Подробнее на сайте o.kg.

Важно! Подключить eSIM можно еще до приезда в КР, но активировать услуги связи можно только на территории республики.

Круглосуточная служба поддержки:

Подпишитесь на официальные странички оператора в социальных сетях Facebook, Instagram, «Одноклассники», «ВКонтакте», YouTube или Twitter.

Кыргызстанга кош келиңиздер! — Добро пожаловать в Кыргызстан! — Welcome to Kyrgyzstan!

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР: ООО «НУР Телеком» № 16-0062-КР и 16-0063-КР от 06.12.2016.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330618/
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