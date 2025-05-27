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Бизнес

MegaPay упростил оплату более 50 сервисов Минстроя по всей стране

Получение государственных и муниципальных услуг в Кыргызстане выходит на новый уровень удобства.

Благодаря ранее заключенному меморандуму между ЗАО «Альфа Телеком» и Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики внедрен современный способ оплаты государственных услуг — по QR-коду (ELQR) через цифровой сервис MegaPay.

Новая система охватывает более 50 цифровых сервисов министерства и доступна уже в 60 центрах обслуживания населения по всей стране в формате «единого окна». Это означает, что гражданам больше не нужно тратить время на дополнительные походы в кассу или банк — все можно сделать на месте, в считаные минуты.

Процесс максимально простой и понятный:
1. Вы обращаетесь к специалисту и получаете необходимую услугу.
2. Вам выдают счет с QR-кодом.
3. Вы сканируете его смартфоном и оплачиваете через MegaPay прямо на месте.
Быстро. Удобно. Без очередей и лишних шагов.

Такой подход значительно сокращает время ожидания, снижает нагрузку на операторов и делает получение услуг по-настоящему комфортным и доступным для каждого.

Инициатива является частью масштабной работы по цифровизации государственных процессов и ориентирована на повышение качества обслуживания граждан. Это еще один шаг сервиса MegaPay к созданию современной, технологичной и клиентоориентированной системы госуслуг в Кыргызской Республике.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330522/
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