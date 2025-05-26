«Элдик Банк» презентовал маркетплейс ElPost

«Элдик Банк» выступил титульным партнером первого Национального форума маркетплейсов Кыргызской Республики — знакового события, посвященного развитию электронной коммерции и цифровой трансформации бизнеса.

Ключевым моментом участия банка стало официальное представление нового маркетплейса — ElPost. Онлайн-платформа разработана в поддержку малого и среднего бизнеса и предлагает комплексную экосистему для электронной торговли: продажу товаров, доставку, онлайн-платежи, рекламные инструменты, а также банковские и аналитические решения.

«ElPost станет современной цифровой платформой, которая объединит продавцов и покупателей, откроет доступ к глобальным рынкам. Проект внесет вклад в развитие электронной коммерции в Кыргызстане и даст новые возможности для бизнеса», — отметил председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

ElPost — это важный шаг «Элдик Банка» в направлении создания современных цифровых продуктов, которые упрощают бизнес-процессы и расширяют возможности для предпринимателей по всей стране.

Участие в подобных инициативах подчеркивает стратегическое стремление «Элдик Банка» вносить вклад в развитие цифровой экономики КР и активно поддерживать технологические решения, направленные на устойчивый рост бизнеса.

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