Предпринимателям часто нужна финансовая поддержка для развития бизнеса, поэтому им особенно важно подобрать выгодные условия кредитования.

O!Bank предлагает кредит «Микро» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — удобное и выгодное решение для поддержки и роста бизнеса.

Кредит «Микро» — это выгодно, потому что:

• быстрое оформление;

• минимум документов;

• без залога недвижимости;

• удобное получение повторного кредита.

Условия кредита:

• сумма — от 500 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч сомов;

• срок — от 3 до 24 месяцев;

• ставка — 23 процента годовых для новых клиентов, 22 процента годовых — для повторных.

Обратитесь в ближайший офис O!Bank, где специалисты помогут вам оформить кредит легко и быстро.

Акция действует до 31 октября 2025 года (включительно). ГЭПС — от 24,14 процента. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.