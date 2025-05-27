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Бизнес

Кредит для бизнеса от O!Bank — низкие проценты и без залога недвижимости

Предпринимателям часто нужна финансовая поддержка для развития бизнеса, поэтому им особенно важно подобрать выгодные условия кредитования.

O!Bank предлагает кредит «Микро» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — удобное и выгодное решение для поддержки и роста бизнеса.

Кредит «Микро» — это выгодно, потому что:

• быстрое оформление;
• минимум документов;
• без залога недвижимости;
• удобное получение повторного кредита.

Условия кредита:

• сумма — от 500 тысяч до 1 миллиона 800 тысяч сомов;
• срок — от 3 до 24 месяцев;
• ставка — 23 процента годовых для новых клиентов, 22 процента годовых — для повторных.

Обратитесь в ближайший офис O!Bank, где специалисты помогут вам оформить кредит легко и быстро.

Акция действует до 31 октября 2025 года (включительно). ГЭПС — от 24,14 процента. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/330196/
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