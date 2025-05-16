12:50
USD 87.45
EUR 98.04
RUB 1.09
Бизнес

Акция «Ноль на миллион» от MBANK для новых пользователей MKassa

С 15 мая по 31 августа 2025 года MBANK проводит акцию «Ноль на миллион». В рамках предложения предприниматели получают возможность принимать безналичные платежи — по картам и QR-кодам — без комиссии.

Условия акции: 0 процентов до 1 миллиона сомов или 3 месяца.

Предложение действует для новых клиентов MKassa — индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые регистрируются в системе в период проведения акции.

Что получит каждый участник

0 процентов комиссии на прием платежей по картам и QR-коду (на прием безналичных платежей для ИП и ОсОО — в течение трех месяцев или до оборота 1 миллион сомов);

  • бесплатный POS-терминал — без затрат на покупку и доставку;
  • бесплатную ККМ — с автоматической фискализацией;
  • бесплатные переводы на счет в MBANK — 24/7.

MKassa — современное решение для бизнеса

MKassa — это цифровой инструмент для предпринимателей: сервис позволяет принимать оплату банковскими картами, по QR-коду и удаленно, а также управлять кассирами, торговыми точками и получать отчеты в режиме реального времени с любого устройства.

Как подключиться

Чтобы принять участие в акции, достаточно оставить заявку на сайте MBANK и пройти регистрацию в MKassa до 31 августа 2025 года. Клиент автоматически становится участником программы.

Подробные условия и форма заявки — на официальном сайте MBANK.

MBANK — первый цифровой.

Лицензия № 014 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329298/
просмотров: 147
Версия для печати
Материалы по теме
MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по версии HeadHunter
MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников
Депозит «Ежедневный» от MBusiness: эффективный инструмент для увеличения доходов
Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил онлайн-сервис страхования жилья
MBANK Travel Day: как это было и почему это важно для туристического бизнеса
MBANK упрощает жизнь: регистрация детей в школу онлайн за пару минут
Открывайте ИП онлайн с MBusiness — быстро, просто и без лишних шагов
Оформите ОСАГО в MBANK и получите 15 процентов кешбэка
Mislamic поздравляет с началом Рамадана: фитр-садака доступен в приложении
Депозит «ЖАЗ» от MBANK — заоблачная ставка!
Популярные новости
До&nbsp;сих пор переплачиваешь за&nbsp;iPhone? Вот что умеет Honor&nbsp;&mdash; и&nbsp;даже лучше! До сих пор переплачиваешь за iPhone? Вот что умеет Honor — и даже лучше!
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
&laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; город, который я&nbsp;люблю&raquo;: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры «Бишкек — город, который я люблю»: яркое путешествие сквозь впечатляющие цифры
Смартфоны, которые меняют правила игры Смартфоны, которые меняют правила игры
Бизнес
Акция &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; от&nbsp;MBANK для новых пользователей MKassa Акция «Ноль на миллион» от MBANK для новых пользователей MKassa
Акция от&nbsp;MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер Акция от MegaPay: получите бесплатно стильный NFC-стикер
Как аспирин может повредить желудок и&nbsp;что с&nbsp;этим делать Как аспирин может повредить желудок и что с этим делать
С&nbsp;картой &laquo;Элкарт&raquo; от&nbsp;Bakai Bank пенсия работает на&nbsp;вас! С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!
16 мая, пятница
12:38
В школах Бишкека не хватает психологов и сотрудников ИДН В школах Бишкека не хватает психологов и сотрудников ИД...
12:34
Акция «Ноль на миллион» от MBANK для новых пользователей MKassa
12:24
Единые требования к выдаваемым в Кыргызстане госномерам инициируют чиновники
12:09
Аномальная жара в Бишкеке, читатели жалуются на жуткую температуру в автобусах
12:00
Реабилитация жертв репрессий в Кыргызстане: почему процесс притормозили