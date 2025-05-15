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Бизнес

С картой «Элкарт» от Bakai Bank пенсия работает на вас!

Сегодня пенсионная карта «Элкарт» выпускается всеми банками Кыргызстана, и каждый из них стремится предложить пенсионерам дополнительные преимущества — от кешбэков и скидок до депозитных продуктов.

Но далеко не все знают, что пенсионная карта может быть выгодной. Например, один из партнеров ЗАО «МПЦ» Bakai Bank предлагает держателям пенсионной карты «Элкарт» такие условия:

  • 5 процентов кешбэка при оплате в аптеках;
  • 2 процента кешбэка на остаток от 10 тысяч сомов;
  • 1 процент кешбэка за оплату через POS-терминалы и за онлайн-покупки внутри страны;
  • 0 процентов комиссии при снятии наличных во всех банкоматах страны.

Держателям пенсионных карт важно заранее узнавать о всех предлагаемых бонусах и условиях обслуживания в своих банках, на официальных сайтах или через горячие линии. Пенсионная карта «Элкарт» — это возможность пользоваться своими средствами с максимальным удобством и зарабатывать на повседневных покупках!

Используйте возможности пенсионной карты по максимуму!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, 3030200220 от 20 февраля 2020 года, 6001280220 от 28 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/329123/
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