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Бизнес

Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого

Государственный оператор сотовой связи MEGA предлагает линейку тарифов «Элдики + MegaTV», разработанную с учетом потребностей разных групп пользователей. Это больше, чем просто связь — это отражение духа народа и стремление сделать цифровые услуги доступными, гибкими и понятными каждому.

Тарифная линейка включает решения для:

  • активных пользователей, которые много общаются;

  • тех, кто предпочитает смотреть телевидение на ходу;

  • клиентов, которым важны гибкие условия — тарифы на 7 или 28 дней;

  • пользователей, желающих получить больше интернета без дополнительных затрат.

Во всех тарифах предусмотрена бесплатная раздача интернета и доступ к сервису MegaTV, что делает предложение особенно привлекательным для тех, кто хочет быть онлайн без ограничений и смотреть любимые программы в любом месте.

«Мы стремимся к тому, чтобы каждый абонент чувствовал: связь от MEGA — это про него. «Элдики + MegaTV» — это тарифы, где каждый найдет свой формат, без переплат и без сложностей», — отмечают в компании.

Подробная информация доступна на официальном сайте оператора и в мобильном приложении Mega24.

MEGA — пользуйся НАШЕЙ связью!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/328795/
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Тарифная линейка &laquo;Элдики + MegaTV&raquo;: цифровые решения от&nbsp;MEGA для каждого Тарифная линейка «Элдики + MegaTV»: цифровые решения от MEGA для каждого
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