НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!

Национальная платежная система «Элкарт» от всей души поздравляет всех кыргызстанцев с наступающими майскими праздниками — Днем труда, Днем Конституции и Днем Победы!

Каждая из этих дат занимает особое место в истории и сердце нашего народа:

∙ 1 мая — День труда — праздник всех, кто своим упорным трудом строит лучшее будущее для страны и родного края;

∙ 5 мая — День Конституции — напоминание о главных ценностях общества: единстве, уважении к закону, стремлении к справедливости и достойной жизни;

∙ 9 мая — День Победы — день благодарности нашим ветеранам и памяти об их подвиге.

Пусть майские праздники вдохновляют вас на новые свершения, приносят свежие идеи, оптимизм и уверенность в завтрашнем дне!

Спасибо за ваше доверие — вместе мы строим успешное будущее! Желаем вам мира, благополучия, ярких событий и радости каждый день!

С праздниками, дорогие кыргызстанцы!