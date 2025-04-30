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Бизнес

«Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР

В условиях информационного шума обществу особенно важно оперировать достоверными фактами. ОАО «Капитал Банк Центральной Азии», выполняя ключевую государственную функцию в финансовой системе КР, продолжает демонстрировать устойчивый рост, эффективность и высокую деловую репутацию. Тем удивительнее выглядит появление в отдельных СМИ публикаций, содержащих искаженную и недостоверную информацию, не отражающую реального положения дел.

«Капитал Банк» заявляет: все операции учреждения осуществляются строго в рамках законодательства Кыргызской Республики, с соблюдением международных стандартов и требований комплаенса. Банк работает открыто, обеспечивая прозрачность финансовых потоков и стабильность ключевых операций.

Государственный финансовый институт с растущими показателями

«Капитал Банк» — динамично развивающийся финансово-кредитный институт, 100-процентной долей которого владеет государство в лице Министерства финансов КР.

За 2024 год банк продемонстрировал внушительную динамику:

  • акционерный капитал вырос более чем на 40 процентов — с 616,4 миллиона до 860 миллинов сомов, что усилило финансовую устойчивость банка и расширило возможности для активного кредитования;
  • прибыль по международным стандартам финансовой отчетности составила 241,5 миллиона сомов, что в 2,9 раза превышает показатель 2023-го. Этого удалось добиться благодаря эффективной стратегии развития и росту доверия клиентов;
  • депозитный портфель увеличился на 9 процентов, достигнув 3,23 миллиарда сомов, что свидетельствует о стабильном притоке средств, уверенности в банке и расширении базы вкладчиков;
  • свыше 1,3 миллиарда сомов банк направил на поддержку малого и среднего бизнеса, содействуя развитию предпринимательства и созданию новых рабочих мест;
  • в ипотеку на приобретение собственного жилья кыргызстанцами выдано более 217 миллионов сомов, а на потребительские кредиты, включая образование, здравоохранение и другие важные сферы жизни, — свыше 720 миллионов.

Позитивная статистика отражает устойчивую деловую модель и высокое доверие клиентов. В ближайшее время «Капитал Банк» планирует увеличить уставный капитал, что дополнительно укрепит его позиции на финансовом рынке и обеспечит соответствие требованиям Национального банка Кыргызской Республики.

Централизация рублевых операций: стратегическое решение

В апреле 2025 года кабинет министров и регулятор в лице НБ КР изменили порядок операций с российским рублем — принято решение централизовать транзакции через «Капитал Банк». Этот шаг направлен на повышение прозрачности валютных потоков, исключение рисков обхода международных санкций и защиту интересов кыргызстанцев и бизнес-сообщества.

«Никаких ограничений по суммам переводов не предусмотрено. Принятые меры направлены исключительно на защиту денежных средств граждан и предпринимателей, усиление контроля и прозрачности операций, а также на поддержку стабильной работы финансовой системы, поскольку Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров нашей страны», — заявил накануне председатель кабмина Адылбек Касымалиев, комментируя централизацию рублевых переводов через «Капитал Банк».

Он также проинформировал, что по итогам первых двух недель после введения новых правил объем наличных рублевых операций в банковском секторе заметно сократился. Это свидетельствует о снижении теневого оборота и начале вывода транзакций недобросовестных участников финансового рынка из серой зоны — с участием «Капитал Банка» как расчетного центра.

Ответственность — в фактах и вкладе в экономику

Банк с особым вниманием относится к соблюдению правил финансового мониторинга, борьбе с отмыванием доходов и финансированием незаконной деятельности. Его деятельность находится под пристальным надзором национального регулятора.

«Публикации, ставящие под сомнение прозрачность действий банка, не только не соответствуют действительности, но и направлены на подрыв доверия к финансовой системе республики. Манипулятивные формулировки и односторонние трактовки не заменят проверенной и официальной информации, — отметили в организации. — В объемном информационном пространстве «Капитал Банк» призывает кыргызстанцев опираться исключительно на проверенные факты и официальные источники. Финансовая система страны требует устойчивости, которая возможна только при соблюдении профессиональных стандартов и честного подхода в публичной коммуникации».

Деятельность «Капитал Банка» подтверждается цифрами и оценкой регулятора. Спекуляции, искажающие картину, не должны подрывать доверие к институтам и негативно сказываться на реальной экономике.

Банк продолжит укреплять свои позиции, работать на благо отечественной экономики, инвестировать в цифровую трансформацию, расширять сеть обслуживания и внедрять новые дистанционные сервисы, делая банковские услуги доступными по всей республике. При этом он остается открытым, законопослушным и ответственным участником финансового рынка Кыргызстана.

Лицензия № 030 НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327978/
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