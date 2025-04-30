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Бизнес

Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум

ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ — MEGA) и Государственное учреждение «Кызмат» при управлении делами президента КР объединили усилия для цифровой трансформации государственных услуг. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который положит начало масштабному партнерству в сфере информационных и коммуникационных технологий.

Главная цель — сделать цифровые государственные сервисы более удобными, быстрыми и доступными для граждан. Среди приоритетных задач: внедрение новых онлайн-инструментов, использование современных технологий и создание прозрачной, эффективной системы госуслуг.

Что именно планируют делать вместе?

  • упростить оплату государственных услуг, как наличными, так и безналично;
  • ввести онлайн-запись и электронные очереди в госучреждениях;
  • интегрировать цифровые решения в уже действующие государственные порталы;
  • обновить и масштабировать существующие сервисы;
  • совместно разрабатывать бизнес-планы и модернизировать рабочие процессы.

Стороны достигли соглашения об интеграции цифровых сервисов государственного учреждения «Кызмат» в мобильное приложение MegaPay, разработанное ЗАО «Альфа Телеком».

Кроме того, партнеры договорились о тестировании новых технологий и совместном поиске инновационных решений, способных повысить качество цифровых сервисов в стране.

Это соглашение основано на принципах равного и взаимовыгодного сотрудничества, оно станет важным шагом на пути к современному, цифровому государству.

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327930/
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