Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум

ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ — MEGA) и Государственное учреждение «Кызмат» при управлении делами президента КР объединили усилия для цифровой трансформации государственных услуг. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который положит начало масштабному партнерству в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Главная цель — сделать цифровые государственные сервисы более удобными, быстрыми и доступными для граждан. Среди приоритетных задач: внедрение новых онлайн-инструментов, использование современных технологий и создание прозрачной, эффективной системы госуслуг.
Что именно планируют делать вместе?
- упростить оплату государственных услуг, как наличными, так и безналично;
- ввести онлайн-запись и электронные очереди в госучреждениях;
- интегрировать цифровые решения в уже действующие государственные порталы;
- обновить и масштабировать существующие сервисы;
- совместно разрабатывать бизнес-планы и модернизировать рабочие процессы.
Стороны достигли соглашения об интеграции цифровых сервисов государственного учреждения «Кызмат» в мобильное приложение MegaPay, разработанное ЗАО «Альфа Телеком».
Кроме того, партнеры договорились о тестировании новых технологий и совместном поиске инновационных решений, способных повысить качество цифровых сервисов в стране.
Это соглашение основано на принципах равного и взаимовыгодного сотрудничества, оно станет важным шагом на пути к современному, цифровому государству.
Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.