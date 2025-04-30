13:30
USD 87.45
EUR 99.57
RUB 1.07
Бизнес

Госбанк развития КР передает всю прибыль государству

Госбанк развития КР направляет 100 процентов прибыли на выплату дивидендов государству.

29 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров Государственного банка развития КР, где были подведены итоги 2024 года.

За год банк показал устойчивый рост, удвоил чистую прибыль и перечислил в бюджет страны 3,7 миллиарда сомов налогов совместно с дочерними компаниями.

Вся прибыль за 2024 год будет направлена на выплату дивидендов в пользу государства.

Кредитный портфель увеличился в 9 раз, поддержаны инвестиционные проекты, благодаря которым созданы 1 тысяча новых рабочих мест. Выручка профинансированных заемщиков выросла на 3,6 миллиарда сомов.

Банк активно развивает зеленое финансирование: $60 миллионов от Всемирного банка будут направлены на поддержку МСБ.

Кроме того, подписано пять соглашений с международными финансовыми организациями на сумму около $554 миллиона.

Под стратегическим управлением Госбанка успешно развиваются дочерние компании — ЗАО «Альфа Телеком» и ОАО «Государственная лизинговая компания».

Государственный банк развития продолжает выполнять свою миссию — способствовать устойчивому экономическому росту и поддерживать приоритетные отрасли страны.

Подробнее: sdb.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327912/
просмотров: 753
Версия для печати
Материалы по теме
Госбанк развития КР направит $60 миллионов на зеленые кредиты для МСБ
Гарантии Государственного банка развития КР
Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
Встреча Госбанка развития КР с Европейским инвестиционным банком
Финансирование зеленых проектов от Госбанка развития КР
Гарантии Государственного банка развития КР
Госбанк развития КР за чистый транспорт
Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
Госбанк развития КР провел встречу в Нарыне по поддержке региональных проектов
Госбанк развития КР за устойчивое развитие
Популярные новости
Посол Саудовской Аравии в&nbsp;КР посетил клинику доктора Назаралиева Посол Саудовской Аравии в КР посетил клинику доктора Назаралиева
АНО &laquo;Евразия&raquo; построит в&nbsp;Бишкеке большой парк в&nbsp;честь 10-летия ЕАЭС АНО «Евразия» построит в Бишкеке большой парк в честь 10-летия ЕАЭС
Стройкомпания N-Group поздравила сборную&nbsp;КР по&nbsp;хоккею с&nbsp;исторической победой Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с исторической победой
MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по&nbsp;версии HeadHunter MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по версии HeadHunter
Бизнес
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и&nbsp;ГУ&nbsp;&laquo;Кызмат&raquo; подписали меморандум Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
Бизнес-форум &laquo;Новые горизонты для предпринимателей: развитие и&nbsp;финансирование&raquo; Бизнес-форум «Новые горизонты для предпринимателей: развитие и финансирование»
KFC продлевает кампанию &laquo;Баскет добра&raquo; до&nbsp;конца мая 2025 года KFC продлевает кампанию «Баскет добра» до конца мая 2025 года
Госбанк развития&nbsp;КР передает всю прибыль государству Госбанк развития КР передает всю прибыль государству
30 апреля, среда
13:23
На написание Цифрового кодекса чиновники потратили $7 миллионов — депутат На написание Цифрового кодекса чиновники потратили $7 м...
13:06
Штормовое предупреждение! В горных районах ожидается сход селей
13:05
Альянс ради цифрового будущего: MEGA и ГУ «Кызмат» подписали меморандум
13:03
Суд США постановил выделить «Радио Свобода» $12 миллионов
13:00
Что ждет бишкекчан на выходных. Прогноз погоды на 1-4 мая