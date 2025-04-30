Госбанк развития КР передает всю прибыль государству

Госбанк развития КР направляет 100 процентов прибыли на выплату дивидендов государству.

29 апреля состоялось годовое общее собрание акционеров Государственного банка развития КР, где были подведены итоги 2024 года.

За год банк показал устойчивый рост, удвоил чистую прибыль и перечислил в бюджет страны 3,7 миллиарда сомов налогов совместно с дочерними компаниями.

Вся прибыль за 2024 год будет направлена на выплату дивидендов в пользу государства.

Кредитный портфель увеличился в 9 раз, поддержаны инвестиционные проекты, благодаря которым созданы 1 тысяча новых рабочих мест. Выручка профинансированных заемщиков выросла на 3,6 миллиарда сомов.

Банк активно развивает зеленое финансирование: $60 миллионов от Всемирного банка будут направлены на поддержку МСБ.

Кроме того, подписано пять соглашений с международными финансовыми организациями на сумму около $554 миллиона.

Под стратегическим управлением Госбанка успешно развиваются дочерние компании — ЗАО «Альфа Телеком» и ОАО «Государственная лизинговая компания».

Государственный банк развития продолжает выполнять свою миссию — способствовать устойчивому экономическому росту и поддерживать приоритетные отрасли страны.

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