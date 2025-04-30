Майские каникулы без границ: выгодный роуминг от MEGA

Государственный оператор MEGA заботится о своих клиентах и к майским каникулам предлагает удобные и выгодные условия роуминга. Подключение услуги производится бесплатно, достаточно того, чтобы сумма на балансе была не менее 1 сома.

Что входит в услугу «Роуминг»?

• входящие и исходящие звонки,

• скоростной мобильный интернет,

• обмен SMS-сообщениями,

• онлайн-пополнение и контроль баланса в реальном времени.

Управлять роумингом легко с приложением MEGA24 (доступно в App Store и Google Play):

Откройте приложение MEGA24. Перейдите в раздел «Услуги». Выберите вкладку «Доступные» → «Роуминг». Подберите удобный тариф и нажмите «Подключить».

Для тех, кто отправляется в путешествия на майские каникулы, MEGA предлагает специальные интернет-пакеты «Интернет в роуминге» с отличными ценами в более чем 15 странах, включая Россию, Казахстан, Турцию, Францию, Италию, Канаду и другие.

Тарифы на интернет в роуминге:

• 1 гигабайт — 900 сомов (команда: *108*1#);

• 2 гигабайта— 1 тысяча 500 сомов (команда: *108*2#);

• 5 гигабайт — 2 тысячи 500 сомов (команда: *108*5#).

Хотите оставаться на связи через WhatsApp? Подключите услугу «WhatsApp в роуминге» — подробности и стоимость доступны на сайте MEGA.

Не упустите возможность быть на связи в путешествиях этой весной — с надежным роумингом от MEGA!

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Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.