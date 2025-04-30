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Бизнес

«Бишкек — любимый город!» Яркие впечатления и атмосфера праздника

Фото организаторов. Уникальное световое шоу с использованием лазеров и 3D-мэппинга

26-27 апреля 2025 года на площади Ала-Тоо в столице состоялось мероприятие «Бишкек — любимый город!», которое привлекло около 10 тысяч участников.

Событие было приурочено к 147-летию Бишкека и организовано мэрией при поддержке компании RCA Living — инвестора проекта Royal Central Park, первого в столице жилого комплекса формата «все в одном».

Мероприятие проходило в течение двух выходных дней. Насыщенная программа привлекла большое число горожан, которые с энтузиазмом погружались в яркую атмосферу праздника и с удовольствием принимали участие в культурных, музыкальных и развлекательных активностях.

организаторов
Фото организаторов. Потрясающие моменты мероприятия «Бишкек — любимый город!»

Яркие концертные программы с участием звезд первой величины — Malika Dina, Jax, Kanykei, Freeman и заслуженных артистов Кыргызской Республики — на протяжении всего мероприятия сопровождались захватывающими шоу, выступлениями ростовых кукол, флешмобами. Тут же, на площади, работали тематические зоны, где были представлены инновационные технологические решения, интерактивные игры, павильоны с едой и напитками, а также специальные стенды, посвященные образу города будущего.

В проекте приняли участие ведущие компании на рынке недвижимости Кыргызстана — стратегические партнеры по дистрибуции проекта Royal Central Park.

организаторов
Фото организаторов. Первый заместитель мэра Бишкека Мирлан Байгончоков выступил на открытии мероприятия с торжественной речью

Мероприятие «Бишкек — любимый город!» подарило участникам массу положительных эмоций и чувство надежды, оптимизма и уверенности в дальнейшем развитии столицы, которая существует уже 147 лет и будет продолжать развиваться.

организаторов
Фото организаторов. Мирлан Байгончоков и заместитель генерального директора RCA Living Нгуен Мань Хунг вместе совершили важный ритуал, открывший мероприятие

организаторов
Фото организаторов. Выступления ведущих артистов

организаторов
Фото организаторов. Яркие карнавальные выступления привлекали зрителей и создавали атмосферу праздника

организаторов
Фото организаторов. Захватывающие интерактивные развлечения

Нгуен Мань Хунг, заместитель генерального директора RCA Living — компании, которая поддерживала организацию мероприятия, отметил: «RCA Living здесь, чтобы выразить самые теплые поздравления этому прекрасному городу, а также всем жителям Бишкека — тем, кто продолжает писать славную историю развития нашей столицы. Как международный инвестор из Великобритании RCA Living выбрала Бишкек не только за его инвестиционные возможности, но прежде всего за уникальную самобытность, мощный дух новаторства и устремление к мировому признанию, которые мы чувствуем здесь в каждой детали. Нам выпала честь быть партнерами в организации этого значимого события, а также работать с местными властями, которые способствуют развитию городской застройки проекта Royal Central Park. Мы уверены, что сможем внести свой вклад не только в создание высококлассных жилых пространств, но и в повышение уровня счастья и благополучия сообщества».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327827/
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