ЗАО «Альфа Телеком» (MEGA) объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества:

№ Наименование авто Год выпуска Объем двигателя Цвет Стартовая стоимость, с учетом налогов (сомов) Лот 1 Lexus 570 2008 5663 жемчужно-белый 1 859 000 Лот 2 Toyota Land Cruiser 200 2009 4664 темно-зеленый 1 891 000 Лот 3 Toyota Land Cruiser 200 2009 4664 черный 1 791 000 Лот 4 Toyota Land Cruiser Prado 2005 3956 серебристый 1 040 900

Вышеуказанное имущество реализуется отдельным лотом.

Шаг аукциона — 5 тысяч сомов (пять тысяч сомов).

Размер гарантийного взноса — 10 тысяч сомов (десять тысяч сомов).

Организатор торгов — ЗАО «Альфа Телеком». Информация об аукционе, порядок его проведения и объектах продажи можно получить в офисе компании по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123 или по телефону: 0555 905 710.

Период приема заявок на участие в аукционе: с 11 апреля 2025 года по 12 мая 2025-го (включительно) с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Место, дата, время и формат проведения аукциона: открытый аукцион состоится 16 мая 2025 года в 10.00 по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123.

Подробнее о торгах, условиях участия и лотах можно узнать на сайте.