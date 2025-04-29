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Бизнес

MEGA объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества

ЗАО «Альфа Телеком» (MEGA) объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества:

Наименование авто

Год выпуска

Объем

двигателя

Цвет

Стартовая стоимость, с учетом налогов (сомов)

Лот 1

Lexus 570

2008

5663

жемчужно-белый

1 859 000

Лот 2

Toyota Land Cruiser 200

2009

4664

темно-зеленый

1 891 000

Лот 3

Toyota Land Cruiser 200

2009

4664

черный

1 791 000

Лот 4

Toyota Land Cruiser Prado

2005

3956

серебристый

1 040 900

Вышеуказанное имущество реализуется отдельным лотом.

Шаг аукциона — 5 тысяч сомов (пять тысяч сомов).

Размер гарантийного взноса — 10 тысяч сомов (десять тысяч сомов).

Организатор торгов — ЗАО «Альфа Телеком». Информация об аукционе, порядок его проведения и объектах продажи можно получить в офисе компании по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123 или по телефону: 0555 905 710.

Период приема заявок на участие в аукционе: с 11 апреля 2025 года по 12 мая 2025-го (включительно) с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.

Место, дата, время и формат проведения аукциона: открытый аукцион состоится 16 мая 2025 года в 10.00 по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123.

Подробнее о торгах, условиях участия и лотах можно узнать на сайте.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327780/
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