ЗАО «Альфа Телеком» (MEGA) объявляет о проведении торгов (открытого аукциона) на реализацию имущества:
|
№
|
Наименование авто
|
Год выпуска
|
Объем
двигателя
|
Цвет
|
Стартовая стоимость, с учетом налогов (сомов)
|
Лот 1
|
Lexus 570
|
2008
|
5663
|
жемчужно-белый
|
1 859 000
|
Лот 2
|
Toyota Land Cruiser 200
|
2009
|
4664
|
темно-зеленый
|
1 891 000
|
Лот 3
|
Toyota Land Cruiser 200
|
2009
|
4664
|
черный
|
1 791 000
|
Лот 4
|
Toyota Land Cruiser Prado
|
2005
|
3956
|
серебристый
|
1 040 900
Вышеуказанное имущество реализуется отдельным лотом.
Шаг аукциона — 5 тысяч сомов (пять тысяч сомов).
Размер гарантийного взноса — 10 тысяч сомов (десять тысяч сомов).
Организатор торгов — ЗАО «Альфа Телеком». Информация об аукционе, порядок его проведения и объектах продажи можно получить в офисе компании по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123 или по телефону: 0555 905 710.
Период приема заявок на участие в аукционе: с 11 апреля 2025 года по 12 мая 2025-го (включительно) с 10.00 до 17.00 с понедельника по пятницу.
Место, дата, время и формат проведения аукциона: открытый аукцион состоится 16 мая 2025 года в 10.00 по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123.
Подробнее о торгах, условиях участия и лотах можно узнать на сайте.