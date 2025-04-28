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Бизнес

Стройкомпания N-Group поздравила сборную КР по хоккею с исторической победой

Строительная компания N-Group поздравила сборную Кыргызстана по хоккею, которая стала чемпионом мира в третьем дивизионе. Чемпионат мира проходил 21-27 апреля в Стамбуле (Турция).

Представители N-Group лично вручили чемпионам подарочные сертификаты и выразили признательность за высокий результат.

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«Кыргызская хоккейная команда стала чемпионом мира. Мы гордимся их достижением и рады быть одними из первых, кто смог поздравить ребят с этой победой», — отметил соучредитель N-Group Рустам Каримбеков.

Федерация хоккея КР поблагодарила N-Group за вклад в развитие спортивной культуры страны и поддержку спортсменов.

N-Group традиционно уделяет внимание продвижению спорта и поддержке талантливой молодежи. Так, ранее компания совместно с Кыргызским шахматным союзом организовала шахматный турнир N-Group Chess Cup 2025, целью которого стала популяризация интеллектуального спорта среди подрастающего поколения. Он собрал более 100 участников и гостей из различных сфер, среди которых были спортсмены, блогеры, журналисты, известные личности и представители строительных фирм.

Напомним, сборная Кыргызстана уверенно выиграла все пять матчей чемпионата, одолев команды Люксембурга, ЮАР, Боснии и Герцеговины, Туркменистана и Турции. Наша команда с 15 очками заняла первое место в турнирной таблице. Благодаря этому результату кыргызстанские хоккеисты получили право выступить в следующем году во втором дивизионе (группа B).

Компания N-Group планирует и дальше активно поддерживать развитие спорта в КР. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327675/
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