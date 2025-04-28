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Бизнес

Легко купить — удобно платить: рассрочка на O!Market без переплат и комиссий

Больше не нужно копить на нужные товары — O!Bank оплатит вашу покупку сразу, а вы вернете деньги частями.

Рассрочка доступна на O!Market через суперапп «Мой О!» — выбирайте смартфоны, бытовую технику и другие товары с удобной оплатой.

O!Market — удобно для покупок, потому что:

• онлайн-оформление в супераппе «Мой О!» — быстрое одобрение за несколько минут;

• покупка товаров на сумму от 5 тысяч до 200 тысяч сомов — без первоначального взноса;

• оплата частями от 3 до 12 месяцев — без комиссий и переплат;

• бесплатная доставка по Бишкеку — заказывайте и наслаждайтесь покупками!

Оформить покупку легко:

1. Откройте «Мой О!» и перейдите в O!Market.
2. Выберите товар с рассрочкой, укажите условия и доставку.
3. Подтвердите личность, дождитесь одобрения и подпишите документы онлайн.
4. Подтвердите получение товара.

Выбирайте товары на O!Market и покупайте с выгодой!

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play.

Банковский продукт предоставляется ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kg, актуальные условия в «Мой О!».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327643/
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