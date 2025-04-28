MBANK стал «Лучшим Работодателем Центральной Азии» по версии HeadHunter благодаря HR-инновациям и мобильному приложению MPeople, разработанному под руководством Каиры Огонбаевой.



MBANK получил престижное звание «Лучший работодатель Центральной Азии» по версии HeadHunter на XII ежегодной премии «HR-бренд — Центральная Азия» по итогам 2024 года. Торжественная церемония награждения прошла 24 апреля в Алматы и собрала 64 проекта из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана.

Фото компании. MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по версии HeadHunter Фото компании. MBANK признан лучшим работодателем Центральной Азии по версии HeadHunter

Ключевую роль в победе сыграл внутренний цифровой продукт — мобильное приложение MPeople, разработанное специально для сотрудников MBANK командой MDigital. Именно его представила HR-команда MBANK на суд жюри премии.

«Мобильное приложение MPeople — это помощник сотрудников первой линии, который позволил нам внедрить инструменты мотивации и обучения в повседневную работу, — рассказывает директор HR-департамента MBANK Каира Огонбаева. — Мы стремились создать инструмент, который помогает отслеживать эффективность и развивает компетенции. Подобные разработки мобильных приложений играют ключевую роль в будущем развитии HR в Кыргызстане, поскольку они открывают новые возможности для эффективного управления персоналом, повышения вовлеченности сотрудников и оптимизации рабочих процессов».

Фото компании. Директор HR-департамента MBANK Каира Огонбаева

Победа MBANK в премии HR-бренд Центральная Азия — 2024 от компании HeadHunter подтверждает, что современные HR-решения способны выводить компанию на новый уровень. Для MBANK это еще один важный шаг в построении сильной команды и устойчивой внутренней среды, где каждый сотрудник чувствует свою ценность и вклад в общее дело, а инновационные инструменты мотивации и обучения органично встраиваются в повседневную работу.

MBANK — Первый цифровой!

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