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Бизнес

«Элдик Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в суд в приложении Eldik

Впервые в Кыргызстане «Элдик Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты государственной пошлины в мобильном банкинге Eldik.

Таким образом банк упростил процедуру оплаты платежей при обращении в суд для физических лиц и разработал возможность для клиентов дистанционно проводить платежи.

Проект внедрен совместно с Верховным судом Кыргызской Республики.

Как воспользоваться услугой:

  • откройте приложение Eldik и выберите раздел «Гос.сервисы»;

  • перейдите в пункт «Оплата госпошлины в суд»;

  • введите сумму (при необходимости укажите другого плательщика);

  • проверьте данные и подтвердите платеж.

Электронная квитанция сохраняется в разделе «История» и доступна для скачивания.

www.eldik.kg

Лицензия НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327566/
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