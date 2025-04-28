«Элдик Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты госпошлины в суд в приложении Eldik

Впервые в Кыргызстане «Элдик Банк» внедрил услугу онлайн-оплаты государственной пошлины в мобильном банкинге Eldik.
Таким образом банк упростил процедуру оплаты платежей при обращении в суд для физических лиц и разработал возможность для клиентов дистанционно проводить платежи.
Проект внедрен совместно с Верховным судом Кыргызской Республики.
Как воспользоваться услугой:
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откройте приложение Eldik и выберите раздел «Гос.сервисы»;
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перейдите в пункт «Оплата госпошлины в суд»;
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введите сумму (при необходимости укажите другого плательщика);
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проверьте данные и подтвердите платеж.
Электронная квитанция сохраняется в разделе «История» и доступна для скачивания.
Лицензия НБ КР № 033, 033/1.