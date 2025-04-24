Посол Украины Валерий Жовтенко посетил клинику доктора Назаралиева

Посол Украины в Кыргызстане Валерий Жовтенко посетил Медицинский центр доктора Назаралиева, где ознакомился с авторским методом лечения зависимости. В ходе визита он встретился с пациентами из Украины, Саудовской Аравии, Турции, Кувейта, Германии и обсудил с профессором Назаралиевым актуальные проблемы наркозависимости в Украине.

Кроме того, была поднята тема возможности открытия филиала клиники в Киеве, что значительно улучшит доступность лечения для украинских пациентов.

Господин Жовтенко отметил высокий мировой уровень лечения, предоставляемого клиникой, и выразил уверенность, что уникальный метод доктора Назаралиева станет известен и доступен людям по всему миру, оказывая положительное влияние на решение проблемы наркозависимости.