График работы центров обслуживания «Газпром Кыргызстан» на майские праздники

График работы филиалов ОсОО «Газпром Кыргызстан» на майские праздники:

«Бишкекгаз» (город Бишкек, улица Горького, 22) — 1, 2, 5, 6, 7, 8 мая;

«Жалалабатгаз» (город Джалал-Абад, проспект Байзакова, 2) — 1, 2, 5, 6, 7 мая;

«Ошгаз» (город Ош, улица Ленина, 146) — 2, 3, 4, 5, 6 мая;

Кантская ЭГС (город Кант, улица Маликова, 6) — 2, 3, 4, 5 мая;

Кара-Балтинская ЭГС (город Кара-Балта, улица Садовая, 112) — 2, 3, 4, 5 мая;

Ленинская ЭГС (город Бишкек, улица Алматинская, 248) — 2, 3, 4, 5 мая;

Сокулукская ЭГС (город Шопоков, улица Ленина, 11) — 2, 3, 4, 5 мая;

Токмокская ЭГС (город Токмак, улица М.Горького, 1, проход 17) — 2, 3, 4, 5 мая.

Дополнительно в ЦОН «Бишкекгаз» будет осуществляться загрузка смарт-карт.

С 12 мая деятельность центров обслуживания продолжится в штатном режиме: с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00).

Благодаря современным цифровым платформам компании «Газпром Кыргызстан» — новому мобильному приложению и сайту www.gazprom.kg — клиенты могут решать многие вопросы не выходя из дома. Например, оставить заявку на подключение, передать показания счетчика и оплату за газ. Приложение можно бесплатно скачать в Google Play и App Store.