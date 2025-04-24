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Бизнес

ЗАО «МПЦ»: Как защитить себя от мошенничества с банковскими картами

В свете участившихся случаев мошенничества с банковскими картами особенно важно быть осведомленным о популярных схемах обмана и способах защиты от них. Мошенники используют разнообразные методы для получения доступа к вашим деньгам. Ниже перечислены самые распространенные из них и рекомендации, как их избежать.

Телефонные мошенники

Мошенники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов или других официальных структур. Они сообщают о блокировке карты или подозрительных операциях и просят предоставить данные карты или коды из SMS.

СОВЕТЫ: Не поддавайтесь давлению и угрозам. Никогда не сообщайте по телефону номер карты, PIN-код, CVV/CVC-код или коды из SMS. Завершите разговор и самостоятельно перепроверьте информацию по официальным номерам.

Социальная инженерия

Мошенники могут действовать через знакомство, переписку или соцсети, вызывая доверие и под разными предлогами выпрашивая переводы, коды или другие данные.

СОВЕТЫ: Не доверяйте незнакомцам в интернете, даже если они кажутся «знакомыми» или «авторитетными». Не переводите деньги по просьбе незнакомых людей, даже если сообщение пришло «от друга». Подтверждайте любую просьбу о помощи голосом или личной встречей.

Поддельные сайты (фишинг)

Злоумышленники создают сайты, внешне похожие на официальные, чтобы получить ваши данные. Часто ссылки на такие сайты приходят по e-mail или в мессенджерах.

СОВЕТЫ: Не переходите по ссылкам из подозрительных писем или сообщений. Перепроверяйте адрес сайта. В случае сомнения вводите адрес сайта вручную или используя сохраненные закладки.

Вредоносные приложения

Некоторые мобильные приложения собирают конфиденциальные данные или устанавливают вредоносное ПО.

СОВЕТЫ: Загружайте приложения только из официальных магазинов (Google Play, App Store). Проверяйте рейтинг и отзывы. Используйте антивирус и регулярно обновляйте приложения на своих устройствах.

Общие рекомендации:

  • Никогда не передавайте PIN-код, CVV/CVC-код и коды из SMS.
  • Включите SMS-оповещения или контролируйте операции через банковское приложение.
  • Регулярно проверяйте выписки по карте.
  • Установите лимиты на онлайн-покупки и переводы.
  • При утере карты — немедленно блокируйте ее через приложение или по телефону банка.

Всегда сохраняйте спокойствие, проверяйте информацию и не торопитесь — мошенники часто давят на эмоции. ЗАО «МПЦ» рекомендует делиться этой информацией с близкими — вместе мы можем остановить злоумышленников.

Ваша бдительность — лучшая защита от финансового мошенничества!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/327236/
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