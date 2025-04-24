Кино и ТВ без границ: MEGA дарит месяц просмотра ко дню рождения

Государственный оператор сотовой связи MEGA радует абонентов подарками в честь своего 19-летия!

Новые пользователи сервиса MegaTV получают возможность БЕСПЛАТНО наслаждаться в течение 30 дней уникальной возможностью доступа к четырем онлайн-кинотеатрам:

«Этномедиа»;

Start;

Wink;

Megogo;

более 200+ ТВ-каналов в приложении MegaTV.

Подключить можно через мобильное приложение Mega24 или же набрав команду *725*1#.

Акция действует с 24 апреля по 12 мая включительно.

Установить приложение MegaTV можно на Smart TV, смартфон и планшет (доступно в App Store и Google Play) либо воспользоваться веб-версией на megatv.kg. Напоминаем, что подписку можно оформить на один номер и смотреть контент всей семьей на пяти разных устройствах!

Не упустите шанс расширить выбор каналов и смотреть любимые фильмы и сериалы где угодно: дома, в дороге, в офисе или на прогулке!

MEGA — выбирая лучшее!

Лицензии ГАС КР: № 14-1133-КР, 18-0326-КР, 18-0303-КР, 15-1446-КР, 16-0090-КР, 18-0261-КР.