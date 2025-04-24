MBANK усиливает защиту клиентов: новая функция против мошенников

MBANK внедрил новую функцию безопасности, дающую полный контроль над доступом к аккаунту.

Теперь можно запретить вход с других устройств. Даже зная логин и пароль, мошенники не смогут войти.



MBANK представил новую функцию безопасности, которая позволяет клиентам полностью контролировать доступ к своему аккаунту. Теперь вы можете запретить вход в приложение с других устройств: даже если кто-то узнает ваш логин и пароль, войти в ваш MBANK с чужого устройства не получится.

С запуском этой функции в приложении появилось официальное уведомление — оно информирует, что вы можете заблокировать вход с незнакомых устройств и повысить защиту своих средств от мошенников.

Что будет после подключения функции Вход возможен только с вашего основного устройства, где установлен MBANK. Даже если логин и пароль стали известны мошенникам, вход с другого телефона будет заблокирован. Функцию можно отключить и включить в любое время в настройках вашего MBANK.

Как подключить функцию по защите «вход с других устройств»: открываете приложение MBANK;

переходите в раздел «Еще»;

открываете «Настройки»;

в разделе «Безопасность» включаете или отключаете функцию «вход с других устройств».

Что делать, если поменяли или потеряли устройство? Если вы подключили функцию и потеряли или обновили свое устройство, вам необходимо обратиться в кол-центр банка по номеру 3333 или прийти в филиал банка для того, чтобы войти в новое устройство.

MBANK: три простых «нет» для защиты ваших денег онлайн MBANK в очередной раз напоминает: цифровая безопасность — это не сложно, а, скорее, вопрос внимательности и следования нескольким простым правилам. Запомните эти три «нет», чтобы ваши деньги оставались в безопасности: Нет переводам незнакомцам. Как бы убедительно они ни звучали и кем бы ни представлялись. Нет паролям, кодам из SMS и данным карты. Эта информация — ключ к вашим финансам. Никогда и никому ее не сообщайте. Нет подозрительным ссылкам. В письмах, мессенджерах, где угодно. Кликнув, вы можете открыть дверь мошенникам.

Если хоть что-то вызывает у вас сомнения, не гадайте — сразу пишите в онлайн-чат MBANK или звоните по номеру 3333. Наши специалисты всегда готовы помочь.

И помните главное: настоящий сотрудник MBANK никогда не спросит у вас пароль, логин, коды из SMS и не пришлет сомнительную ссылку. Будьте бдительны!

MBANK заботится о вашей безопасности!

Лицензия № 014 НБ КР.