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Бизнес

Успейте подключиться до майских: семья всегда на связи и развлечений море!

Впереди долгожданные майские выходные — время быть рядом с самыми важными для нас людьми. Успейте заранее подключить семейный тариф, чтобы отдыхать и общаться безлимитно и без забот — «Семья Премиум» от О! собрал в себе все лучшее для вас:

  • безлимитный мобильный интернет и связь для каждого;
  • скоростной домашний интернет до 500 Мбит/с от Saima;
  • доступ к более 200 ТВ-каналам и 5 онлайн-кинотеатрам (Etnomedia, Start, Premier, Wink, «О!Кино»).

А главное — все это по единой стоимости, которая оплачивается только с одного номера. Больше не нужно следить за гигабайтами или вспоминать, когда и кому пополнять баланс.

Базовый комплект включает три номера + домашний интернет и стоит почти вдвое дешевле, чем по отдельности: всего 1 тысяча 990 сомов за 30 дней.

Вдобавок вы получаете современный Wi-Fi-роутер и ТВ-приставку — все бесплатно.

«Семья Премиум» от О! — забота о семье не на словах, а на деле.

Тариф доступен для новых и действующих абонентов О!. Подключиться легко в приложении «Мой О!» или в O!Store. Проверить доступность интернета Saima по вашему адресу, расширить и добавить больше номеров в семейную группу можно там же, в приложении. Подробнее о тарифе на o.kg.

Лицензии ГАС при ГКИТиС КР от 06.12.2016: № 16-0062-КР, 16-0063-КР.
Лицензия ГАС при ГКИТиС КР № 03-292-КР от 24.11.2003.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/326577/
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